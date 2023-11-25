Жители Финляндии вышли на митинги с требованием не закрывать границу с Россией

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В Финляндии прошли митинги против закрытия границы с Россией. Об этом сообщают «Известия».
В столице Хельсинки и в городе Тампере местные жители вышли на митинг с требованием не закрывать пропускных пунктов на границе с Россией.
Протестующие кричали, что хотят видеться с родственниками, которые проживают на территории РФ. Тем более, закрытие КПП производится незадолго до новогодних праздников и Рождества, когда финны хотели отправиться в Россию и встретиться с близкими.
Напомним, что в ночь на 24 ноября финские власти объявили о закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией, за исключением самого северного, проходящего по Мурманской области со стороны РФ.
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Протестующие кричали, что хотят видеться с родственниками, которые проживают на территории РФ. Тем более, закрытие КПП производится незадолго до новогодних праздников и Рождества, когда финны хотели отправиться в Россию и встретиться с близкими.
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Анастасия Чинкова