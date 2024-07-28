В блоке AUKUS обострились старые проблемы и возникли новые

Фото: istockphoto/Victor Metelskiy
Блоку AUKUS скоро исполнится три года. Несмотря на первоначальные весьма обширные планы, вопросов к его эффективности возникает всё больше, что признают и на Западе.
Объединение AUKUS, названное по первым буквам стран-участниц (Australia, United Kingdom, United States), было создано в 2021 году, напоминает РИА Новости. Его официальной задачей было объявлено поддержание безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Ещё тогда возникли вопросы к целесообразности блока, ведь Вашингтоном уже было создано объединение Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), зоной интересов которого был этот же регион.
В 2022 году представитель китайского МИД Чжао Лицзянь открыто называл новый блок «попыткой создать Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО». Похожей риторики придерживалась и Россия.
По плану AUKUS Австралия должна получить субмарины из США примерно в 2032-м, однако со сроками у американцев возникли проблемы. Верфи США уже отстают на годы даже без дополнительного спроса. Предоставление субмарин Австралии было в принципе единственным практическим шагом, анонсированным AUKUS. После сообщений о срыве сроков критики утверждают, что блок не достиг ожидаемого прогресса.
Есть вероятность, что в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа США вообще выйдут из AUKS. Он не скрывает своей изоляционистской политики, при которой «Америка превыше всего». В свой первый президентский срок он уже успел запомниться угрозами выйти из НАТО и требованием к союзникам больше платить за оборону.
Перспективы AUKUS с учётом вышесказанного выглядят туманными.
Читайте также:
Лавров предупредил о рисках в связи с появлением в Юго-Восточной Азии ЯО США
Лавров заявил, что США создают новые военные союзы на Востоке
Патрушев: США бесцеремонно готовятся возобновить ядерные испытания
В 2022 году представитель китайского МИД Чжао Лицзянь открыто называл новый блок «попыткой создать Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО». Похожей риторики придерживалась и Россия.
По плану AUKUS Австралия должна получить субмарины из США примерно в 2032-м, однако со сроками у американцев возникли проблемы. Верфи США уже отстают на годы даже без дополнительного спроса. Предоставление субмарин Австралии было в принципе единственным практическим шагом, анонсированным AUKUS. После сообщений о срыве сроков критики утверждают, что блок не достиг ожидаемого прогресса.
Есть вероятность, что в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа США вообще выйдут из AUKS. Он не скрывает своей изоляционистской политики, при которой «Америка превыше всего». В свой первый президентский срок он уже успел запомниться угрозами выйти из НАТО и требованием к союзникам больше платить за оборону.
Перспективы AUKUS с учётом вышесказанного выглядят туманными.
Читайте также:
Лавров предупредил о рисках в связи с появлением в Юго-Восточной Азии ЯО США
Лавров заявил, что США создают новые военные союзы на Востоке
Патрушев: США бесцеремонно готовятся возобновить ядерные испытания
Александр Бойцов