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Лавров предупредил о рисках в связи с появлением в Юго-Восточной Азии ЯО США

28 июля 2024, 08:34
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Возможное размещение американского ядерного оружия в Юго-Восточной Азии несёт значительные риски для общей безопасности в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам своего визита в Малайзию.


Он отметил, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии видят в России некий стабилизирующий фактор, способный противодействовать «нахрапистым» действиям внерегиональных игроков. Глава российского МИД указал, что США активно продвигают в регион стратегические вооружения и проводят его милитаризацию.

Лавров подчеркнул, что в рамках проекта AUKUS будут поставляться атомные подводные лодки с технологиями, которые должны находиться под контролем МАГАТЭ. Между США и Южной Кореей заключён договор о совместном ядерном сдерживании. Американцы называют это совместными ядерными миссиями. Если этот печальный опыт распространится на Юго-Восточную Азию, рисков для всеобщей безопасности станет больше, заключил министр.

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Власти Украины задумали до конца года подготовить план по достижению мира
Зеленский: Киев подготовит план по достижению мира к концу ноября
28 июля 2024, 20:03

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Киев к концу ноября 2024 года подготовит план по достижению мира. Перед этим украинские власти подробно обсудят вопросы территориальной целостности с другими странами.
По словам Зеленского, Киев не может ответить на призывы к перемирию, пока ее территория находится под контролем российской стороны.

Он также назвал три фактора для «справедливого прекращения войны». По мнение украинского президента, ими являются терпение, поддержка и дипломатическое давление. Как считает глава страны, дополнительное давление на Москву может оказать единство Соединённых Штатов и стран Европы.

На прошлой неделе Зеленский допустил возможность мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, невзирая на действующий запрет. Зеленский заявлял, что представители РФ «должны быть на втором саммите» по Украине в ноябре.

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В блоке AUKUS обострились старые проблемы и возникли новые
28 июля 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Victor Metelskiy

Блоку AUKUS скоро исполнится три года. Несмотря на первоначальные весьма обширные планы, вопросов к его эффективности возникает всё больше, что признают и на Западе.
Объединение AUKUS, названное по первым буквам стран-участниц (Australia, United Kingdom, United States), было создано в 2021 году, напоминает РИА Новости. Его официальной задачей было объявлено поддержание безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Ещё тогда возникли вопросы к целесообразности блока, ведь Вашингтоном уже было создано объединение Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), зоной интересов которого был этот же регион.

В 2022 году представитель китайского МИД Чжао Лицзянь открыто называл новый блок «попыткой создать Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО». Похожей риторики придерживалась и Россия.

По плану AUKUS Австралия должна получить субмарины из США примерно в 2032-м, однако со сроками у американцев возникли проблемы. Верфи США уже отстают на годы даже без дополнительного спроса. Предоставление субмарин Австралии было в принципе единственным практическим шагом, анонсированным AUKUS. После сообщений о срыве сроков критики утверждают, что блок не достиг ожидаемого прогресса.

Есть вероятность, что в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа США вообще выйдут из AUKS. Он не скрывает своей изоляционистской политики, при которой «Америка превыше всего». В свой первый президентский срок он уже успел запомниться угрозами выйти из НАТО и требованием к союзникам больше платить за оборону.

Перспективы AUKUS с учётом вышесказанного выглядят туманными.

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Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя словами: «На счастье!»
28 июля 2024, 17:30

Фото: сайт Кремля

В воскресенье после Главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ России президент РФ Владимир Путин собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии.
На встрече также присутствовали командиры морских сил, включая Азербайджан, Вьетнам и Египет. После выступления главы российского государства, в котором он поздравил моряков и поблагодарил их за участие в празднике, официанты стали разносить гостям напитки. Один из иностранцев случайно уронил бокал и, смутившись, принялся собирать осколки. Путин остановил его.

«У нас не принято, это на счастье», — сказал российский президент.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что когда военные люди собираются вместе, тем более люди с таким характером, как военные моряки, это говорит о том, что они нацелены на взаимодействие, мир и сотрудничество.

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Миршаймер: Зеленскому нужно следить за своей страной, а не за США
28 июля 2024, 17:17

По мнению американского политолога Джона Миршаймера, Владимир Зеленский, который сейчас занимает пост президента Украины, должен уделять больше внимания ситуации на фронте, а не предвыборной гонке в США.
Это мнение было высказано политологом в интервью на YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive, выдержки из которого были опубликованы РИА Новости.

По мнению политолога, Владимиру Зеленскому следует быть готовым к тому, что Дональд Трамп может вернуться в Белый дом.

«Однако, что более важно, президент Украины должен учитывать, что он сталкивается с крайне сложной ситуацией на поле боя, независимо от того, кто станет следующим президентом США — Дональд Трамп или Камала Харрис», — считает Джон Миршаймер.

Политолог подчеркнул, что Вооружённые силы Украины и так находятся в сложном положении, а после президентских выборов в США ситуация может только ухудшиться.

Как ранее сообщалось, ВС РФ поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «Patriot», скопления живой силы и техники ВСУ в 138 районах.

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Медведев: Россия даст шанс будущему американскому лидеру наладить отношения
28 июля 2024, 16:36

Фото: сайт Кремля

Россия готова дать шанс будущему президенту США наладить отношения и снизить напряжённость. Однако текущая ситуация даже сдержанного оптимизма не внушает.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он прокомментировал ситуацию с президентскими выборами в США и связанные с этим дальнейшие политические перспективы. По словам политика, в американском истэблишменте нет ни одной по-настоящему серьёзной персоны, с которой можно иметь дело и вести конструктивный диалог.

Медведев считает, что американская политика по сути одряхлела и выродилась, как и весь западный мир. Тем не менее, Россия сделает всё возможное, чтобы обезопасить своих граждан от тех угроз, которые растут сейчас в геометрической прогрессии, заключил зампред Совбеза РФ.

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Володин: Церемония открытия Олимпиады-2024 войдёт в историю как «позор Франции»
28 июля 2024, 15:19

Фото: сайт Кремля

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже войдёт в историю как позор Франции. Кадры, разошедшиеся по сети, демонстрируют полную и окончательную деградацию европейского общества.
Об этом написал в своём телеграм-канале председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Парламентарий отметил, что организаторы надругались над чувствами христиан во всём мире, спародировав библейский сюжет и сделав ключевыми участниками событий представителей сексуальных меньшинств и моральных уродов. Кроме того, они умудрились перепутать страны-участницы и водрузили на флагшток перевёрнутый флаг, в чём можно усмотреть даже некий символизм.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия приняла абсолютно правильное решение отказаться от трансляции этого парада мракобесия. Наши взгляды на культуру, воспитание, духовные ценности коренным образом отличаются от тех, которые европейские политики навязывают своим народам. Всё, что в России является неприемлемым, в Париже было выставлено напоказ как символы времени и эпохи.

Организаторы Олимпиады во главе с Макроном, унизив весь христианский мир, дискредитировали прежде всего себя, растоптав память своих предков, которые много сделали для того, чтобы возвеличить Францию, которая была так скомпрометирована современниками, заключил Володин.

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Путин: Встречи военных разных стран говорят об их стремлении к миру
28 июля 2024, 14:55

Фото: сайт Кремля

Сотрудничество военных из разных стран свидетельствует об их стремлении к миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к иностранным морякам, участвовавшим в Главном военно-морском параде по случаю празднования Дня ВМФ РФ.
По его словам, если военные люди, а тем более люди с таким особым характером, как военные моряки, собираются вместе, это добрый знак. Знак того, что военные люди, собираясь вместе, стремятся к миру, сотрудничеству, взаимопониманию и партнёрству. Российский лидер поблагодарил гостей за то, что они в такое «непростое время» приехали в Россию и своим участием в параде создают предпосылки для взаимодействия и сотрудничества.

Российский лидер заверил иностранных участников парада, что россияне со своей стороны так же тепло и душевно относятся к ним самим, к руководству их государств и к народам их стран. И в этом смысле рассматривают их как посланцев своих народов.

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Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского
Патриарх Кирилл вручил Путину орден Александра Невского
28 июля 2024, 14:32

Фото: Сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил российскому лидеру Владимиру Путину Орден Александра Невского. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Вручение высшего ордена Русской Православной церкви (РПЦ) состоялось во время визита Путина в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в честь Дня Крещения Руси. Вместе с патриархом президент осмотрел церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Орден Святого благоверного князя Александра Невского является общецерковной наградой Русской православной церкви и входит в перечень высших орденов РПЦ. Им награждаются военнослужащие, дипломаты, священнослужители и миряне, которые внесли значимый вклад в защиту и процветание своего Отечества. Девиз ордена: «Не в силе Бог, а в правде».

Ранее патриарх Кирилл поздравил Путина с Днём Крещения Руси и тезоименитством. Владыка отметил, что в настоящее время власть и церковь вместе укрепляют традиционные ценности в российском обществе. Патриарх отметил, что ему отрадно видеть, как духовные и светские власти разделяют ответственность за благополучие народа и страны.

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Эрдоган ударил по лицу ребенка и попал на видео
Readovka: Эрдоган дал пощечину ребенку, отказавшемуся поцеловать ему руку
28 июля 2024, 14:02

Фото: Сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ударил по лицу ребенка, который не поцеловал ему руку при встрече. Видео публикует Телеграм-канал Readovka.
На записи видно, как турецкий президент стоит на сцене, и к нему поочерёдно подходят дети. Один из них не стал целовать руку лидеру страны, как это принято в Турции, поэтому «султан» Эрдоган слегка ударил его по лицу. В итоге маленький турок всё же выполнил требовавшийся от него жест.

Вслед за ним подошел мальчик постарше и обнял президента. Эрдоган отпустил мальчиков и даже дал им карманные деньги.

Ранее Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины, который отказался выступать в турецком парламенте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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