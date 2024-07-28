Лавров предупредил о рисках в связи с появлением в Юго-Восточной Азии ЯО США

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Возможное размещение американского ядерного оружия в Юго-Восточной Азии несёт значительные риски для общей безопасности в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам своего визита в Малайзию.
Он отметил, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии видят в России некий стабилизирующий фактор, способный противодействовать «нахрапистым» действиям внерегиональных игроков. Глава российского МИД указал, что США активно продвигают в регион стратегические вооружения и проводят его милитаризацию.
Лавров подчеркнул, что в рамках проекта AUKUS будут поставляться атомные подводные лодки с технологиями, которые должны находиться под контролем МАГАТЭ. Между США и Южной Кореей заключён договор о совместном ядерном сдерживании. Американцы называют это совместными ядерными миссиями. Если этот печальный опыт распространится на Юго-Восточную Азию, рисков для всеобщей безопасности станет больше, заключил министр.
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Александр Бойцов