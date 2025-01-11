В Болгарии призвали предъявить претензии на часть территории Украины

В ближайшие недели премьер Великобритании Кейр Стармер отправится на Украину, чтобы обсудить возможность размещения там международных миротворческих сил после окончания конфликта с Россией. Это будет его первый визит в Киев с тех пор, как он занял свой пост. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.