В Болгарии призвали предъявить претензии на часть территории Украины

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Южная Бессарабия, находящаяся в составе Украины, должна вернуться Болгарии. Об этом написал лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов на своей странице в соцсети.
По его словам, это возвращение стало бы логичным, поскольку коренным населением Южной Бессарабии были и остаются болгары. Костадинов подчеркнул, что в составе Украины данная территория находится всего 34 года.
Болгария должна быть готова к моменту, когда «украинская государственность распадется», добавил политик. Согласно его мнению, в этот период официальной Софии необходимо будет заявить свои претензии на регион.
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