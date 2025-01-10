Украина не войдет в рабочую группу ЕС и Словакии по транзиту газа

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Украина не войдет в техническую группу ЕС и Словакии по энергетике, которую создали после того, как Киев прекратил транзит российского газа. Об этом журналистам сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
«Что касается состава группы, то на данный момент группа будет состоять из высокопоставленных представителей Европейской комиссии и Словакии», — сказала Итконен.
При этом она уточнила, что ЕК продолжает поддерживать контакты с Киевом не только на политическом уровне, но и на техническом.
При этом Итконен не стала отвечать на вопрос журналистов о компенсации для Словакии со стороны ЕК. По ее словам, этот вопрос будет решать совместная рабочая группа Словакии и Еврокомиссии.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил жёсткими мерами в ответ на решение Киева остановить транзит российского газа. В частности, могут быть прекращены поставки гуманитарной помощи Украине.
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Элина Позднякова