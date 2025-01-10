Украина не войдет в рабочую группу ЕС и Словакии по транзиту газа

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум с сарказмом отреагировала на предложение будущего президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский и показала карту 1607 года, на которой мексиканцам принадлежит большая часть современного американского юго-запада и запада. Она напомнила, что Штаты получили эти земли лишь в 1848 году после мирного договора Гваделупе-Идальго, который положил конец двухлетней войне.