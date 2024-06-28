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В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота

Минобороны Боливии: визит президента в Россию мог вызвать попытку переворота
28 июня 2024, 09:09
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Руководитель министерства обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что визит президента страны Луиса Арсе в РФ мог стать одним из факторов, способствовавших попытке государственного переворота. Об этом информирует РИА Новости.
Новильо не исключил, что поездка Арсе в Россию могла вызвать реакцию в государствах, которые находятся в оппозиции к БРИКС. По его словам, они на протяжении длительного времени доминировали над Боливией и намерены снова иметь политический контроль в стране.

Новильо добавил, что им этого необходимо для кражи государственных ресурсов Боливии.



Ранее сообщалось, что боливийские военные совершили попытку госпереворота и собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом в столице Ла-Пасе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о панике у демократов из-за выступления Байдена на дебатах с Трампом
#россия
#военные
#кражи
#соглашение
#контроль
Стало известно, сколько раз Байден и Трамп в ходе дебатов произнесли фамилию Путина
Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина
28 июня 2024, 09:44

Фото: сайт Кремля

Действующий американский президент Джо Байден в ходе дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом по 7 раз произнесли фамилию российского лидера Владимира Путина. Об этом информирует РИА Новости.
Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.

В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Трампа объявил победу над Байденом на прошедших теледебатах. Отмечается, что бывший американский лидер, который был больше готов к дебатам, чем действующий 81-летний Байден, постоянно не отвечал на вопросы ведущих. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лидер
#байден
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Стало известно о панике у демократов из-за выступления Байдена на дебатах с Трампом
CNN: у демократов началась «агрессивная паника» из-за выступления Байдена
28 июня 2024, 08:50

Фото: РИА Новости/Стрингер

Выступление нынешнего президента США Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом было невыразительным и бессвязным, что вызывает «агрессивную панику» у демократов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на мнения представителей партии.
В настоящее время среди представителей американской Демократической партии идут активные обсуждения возможности заменить действующего лидера США Джо Байдена другим кандидатом на выборах главы государства. По словам одного из собеседников CNN, Байдену следует уйти.

Другой источник телеканала заявил, что выступление нынешнего американского президента было ужасным. Уточняется, что выдвижение других кандидатур на место Байдена возможно только при условии, если он сам откажется выдвигаться.

Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.

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#выборы
#сша
#байден
#трамп
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В США рассказали об опасном увлечении Пентагона
RS: увлечение Пентагона сверхсложной техникой ведет к гибели солдат
28 июня 2024, 08:24

Фото: iStock/icholakov

Частые катастрофы с участием конвертоплана V-22 Osprey демонстрируют, что увлечение Пентагона сверхсложной техникой опасно для армии. Об этом написал старший научный сотрудник Центра Стимсона Дэн Грейзер в статье для издания Responsible Statecraft.
Отмечается, что эта модель оказалась хуже традиционных вертолетов. По данным автора материала, использование конвертоплана привело к потере 62 человек с момента принятия его на вооружение в 1989 году.

Грейзер уточнил, что Osprey является лишь одним из множества закупочных фиаско американского Минобороны, что привело к проблемам в обеспечении ВС. Автор заключил, что флот Соединенных Штатов списывает корабли быстрее, чем получает новые, а Военно-воздушные силы располагают в два раза меньшим количеством истребителей, чем в ​90-е годы.

Ранее сообщалось, что Минобороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков — корпорацией Lockheed Martin — на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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#производство
#флот
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Трамп: Байден ведет себя как «слабый палестинец» в отношениях с Израилем
28 июня 2024, 08:08

Фото: сайт Кремля

Действующий президент США Джо Байден ведет себя как очень плохой палестинец в вопросе поддержки Израиля. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп во время дебатов, которые транслировал телеканал CNN.
«Он стал как палестинец. Но и они не любят его, потому что он очень плохой палестинец», — сказал Трамп.

Помимо этого, он назвал Байдена преступником, которого нужно отдать под суд, как только он покинет пост президента.

В Атланте в четверг прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Трампа объявил победу над Байденом на прошедших теледебатах. Отмечается, что бывший американский лидер, который был больше готов к дебатам, чем действующий 81-летний Байден, постоянно не отвечал на вопросы ведущих. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
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#лидер
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#байден
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Минобороны России: над Черным морем возросла интенсивность полетов БПЛА США
28 июня 2024, 07:55

Фото: istock / aapsky

Над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, БПЛА США осуществляют разведку и указывают цели для высокоточного оружия, которое используется ВСУ для ударов по объектам на территории Российской Федерации.

«Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима», — отмечается в сообщении.

В Минобороны добавили, что такие полеты сильно повышают риск воздушных инцидентов с дронами РФ. Это увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за которую будут нести государства НАТО.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области. По предварительным сведеньям, пострадавших и разрушений нет.

Предвыборный штаб Трампа объявил победу над Байденом на прошедших теледебатах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Предвыборный штаб Трампа объявил победу над Байденом на прошедших теледебатах
28 июня 2024, 07:17

Фото: Сайт Кремля

Предвыборный штаб бывшего американского президента Дональда Трампа объявил победу на прошедших дебатах над действующим главой государства Джо Байденом. Об этом информирует РИА Новости.
«Сегодня вечером президент Трамп показал лучшее выступление и победу на исторических по размеру аудитории избирателей дебатах, ясно дав понять, как именно он улучшит жизнь каждого американца», — сообщил штаб Дональда Трампа.

Отмечается, что бывший американский лидер, который был больше готов к дебатам, чем действующий 81-летний Байден, постоянно не отвечал на вопросы ведущих. Он регулярно апеллировал, независимо от вопроса, к своей предвыборной повестке, которая касается в первую очередь ситуации с незаконной миграцией, а также ситуацией на южной границе.

По итогам дебатов штаб Трампа сообщил, что бывший глава государства говорил о планах сокращения инфляции, снижения стоимости продуктов питания, бензина, жизни, а также о планах по обеспечению безопасности южной границы и защиты от волны преступности байденовских мигрантов.

В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента Соединенных Штатов Америки пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Атланте начались первые телевизионные дебаты Байдена и Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#джо байден
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В Атланте начались первые телевизионные дебаты Байдена и Трампа
28 июня 2024, 07:15

Фото: istock / rarrarorro

В Атланте начались первые телевизионные дебаты американского президента Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что организатором является телеканал CNN, который будет транслировать мероприятие. Помимо этого, впервые за всю историю Соединенных Штатов Америки в студии будут находиться только модераторы, телеоператоры и участники.

Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп будут стоять за подиумами. Мероприятие рассчитано на 90 минут. Заранее заготовленных текстов у участников не будет. Им запрещено общаться с помощниками. Дональду Трампу будет предоставлено последнее слово.

Выборы президента Соединенных Штатов Америки пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить пределами континента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#сша
#президент
#дональд трамп
#байден
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Байден оценил влияние российско-украинского конфликта на мир
Джо Байден: после взятия Россией Киева начнется третья мировая война
28 июня 2024, 07:02

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что ни одну крупную войну в Европе никогда не удавалось ограничить пределами континента.
Такое безосновательное утверждение он сделал во время дебатов с экс-лидером США Дональдом Трампом. Трансляцию ведёт телеканал CNN.

«Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны — просто дайте (президенту РФ Владимиру) Путину взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война», — заявил Байден.
Она также считает, что позиция Трампа по Украине грозит миру ядерной войной.

В ходе дебатов Трамп также счёл неприемлемыми названные президентом России Владимиром Путиным условия для прекращения украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Трамп назвал выдвинутые Путиным условия по Украине неприемлемыми
28 июня 2024, 06:00

Фото: Сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные главой России Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине. Об этом он сказал на теледебатах с действующим американским лидером Джо Байденом.
«Нет, они не являются приемлемыми», — сказал Трамп.
Он отметил, что украинского конфликта «никогда бы не произошло», если бы российское руководство уважало президента Соединённых Штатов.

Кандидат в президенты добавил, что добьется того, чтобы конфликт между Путиным и Зеленским был устранён еще до официального его вступления в должность главы Белого дома 20 января 2025 года.

«Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно. Я решу этот вопрос — и я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом», — подчеркнул политик-республиканец.
В ходе дебатов Трамп также заявил, что из-за Байдена США утратили мировой престиж. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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