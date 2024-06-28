В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота

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Руководитель министерства обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что визит президента страны Луиса Арсе в РФ мог стать одним из факторов, способствовавших попытке государственного переворота. Об этом информирует РИА Новости.
Новильо не исключил, что поездка Арсе в Россию могла вызвать реакцию в государствах, которые находятся в оппозиции к БРИКС. По его словам, они на протяжении длительного времени доминировали над Боливией и намерены снова иметь политический контроль в стране.
Новильо добавил, что им этого необходимо для кражи государственных ресурсов Боливии.
Ранее сообщалось, что боливийские военные совершили попытку госпереворота и собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом в столице Ла-Пасе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Новильо добавил, что им этого необходимо для кражи государственных ресурсов Боливии.
Ранее сообщалось, что боливийские военные совершили попытку госпереворота и собрались на площади рядом с правительственными зданиями и парламентом в столице Ла-Пасе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова