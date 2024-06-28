Стало известно о панике у демократов из-за выступления Байдена на дебатах с Трампом

Фото: РИА Новости/Стрингер
Выступление нынешнего президента США Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом было невыразительным и бессвязным, что вызывает «агрессивную панику» у демократов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на мнения представителей партии.
В настоящее время среди представителей американской Демократической партии идут активные обсуждения возможности заменить действующего лидера США Джо Байдена другим кандидатом на выборах главы государства. По словам одного из собеседников CNN, Байдену следует уйти.
Другой источник телеканала заявил, что выступление нынешнего американского президента было ужасным. Уточняется, что выдвижение других кандидатур на место Байдена возможно только при условии, если он сам откажется выдвигаться.
Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.
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Другой источник телеканала заявил, что выступление нынешнего американского президента было ужасным. Уточняется, что выдвижение других кандидатур на место Байдена возможно только при условии, если он сам откажется выдвигаться.
Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.
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Екатерина Коршунова