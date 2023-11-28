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Германии необходимо наращивать импорт энергоносителей, в том числе из России, вместо того, чтобы вводить новые санкции. Об этом заявил глава комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст.
Эрнст отмечает, что экономические санкции «вредят нам больше, чем России», экономика которой развивается. По мнению парламентария, санкционное давление на Москву ставит под угрозу благополучие Германии. По его мнению, сейчас необходимы переговоры, а не новые вооружения и новые санкции.
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