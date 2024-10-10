Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Покажут «храбрость, дерзость и лихачество»: что сделают с преступниками в Чечне

Покажут «храбрость, дерзость и лихачество»: что сделают с преступниками в Чечне

В Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО, заявил Кадыров
10 октября 2024, 01:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В Чечне правонарушителей будут направлять в зону специальной военной операции (СВО) вместо применения административных наказаний.
Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Кадыров отметил, что среди молодежи есть категория граждан, которые игнорируют законы.

«Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — подчеркнул он.


Также он добавил, что такая мера будет оправдана на фоне формирования нового полка численностью 2,5 тысячи человек. Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову проконтролировать этот процесс.

Напомним, что глава Чечни активно поддерживает российские вооруженные силы и ранее передал 100 автомобилей для нужд СВО.
#закон
#человек
#telegram
#контракт
#рамзан кадыров
#сво
#законы
Израильские ВВС нанесли удар по центру службы спасения в Ливане: есть погибшие
РИА: Израиль ударил по центру службы спасения в Ливане, семь погибших
10 октября 2024, 02:12

Фото: istock/MagioreStock

Израильские военно-воздушные силы атаковали центр службы спасения в поселении Даргайя на юге Ливана, в результате чего погибли семь человек.
Об этом сообщили полевые источники РИА Новости. Согласно информации, удар пришелся по церковному залу, где находились спасатели. Атака произошла в округе Тира, и местные власти уже начали расследование обстоятельств инцидента.

Это событие произошло на фоне продолжающегося конфликта в регионе, и число жертв может увеличиться. Напомним, что ранее в Ливане также сообщали о большом количестве погибших с начала израильских ударов.

Ране сообщалось, что руководство движения ХАМАС сделало заявление насчет пленный израильтян. Оно заявило, что не видит смысла в переговорах по обмену пленными до полного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газа. Об этом РИА Новости сообщил представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа.

Читайте также:

Захарова прокомментировала удар Израиля по жилому дому в сирийском Дамаске

Израиль ликвидировал двух преемников Насруллы

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Израиле
#спасатели
#расследование
#новости
#удар
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кличко против Зеленского: раскрыто, как власти Украины подавляют независимые СМИ
Кличко пожаловался на давление властей на украинские СМИ и свободу слова
10 октября 2024, 02:05

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с заявлением о недопустимости давления на средства массовой информации, критикующие власть.
Это заявление последовало после публикации журналистов издания «Украинская правда», которые обвинили офис президента Владимира Зеленского в систематическом давлении и попытках вмешательства в редакционную политику.

«Давление власти на СМИ – недопустимо. Именно свобода слова, мнения, прессы – это то, что является основой демократии в обществе», — отметил Кличко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что заявления журналистов «Украинской правды» служат тревожным сигналом и не способствуют улучшению имиджа Украины на международной арене.

Кличко также подчеркнул, что в этом году имели место резонансные случаи преследования независимых журналистов, угрозы, прослушивания и вмешательства в личную жизнь работников СМИ, которые высказывают критику в адрес властей.

Читайте также:

Зеленский пришел в ярость и отменил бронирование от мобилизации на Украине

В Евросоюзе согласовали выдачу кредита Украине под российские активы

Зеленский вместо Байдена отчитается перед Шольцем
#жизнь
#сми
#офис
#бронирование
#заявление
#telegram
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский пришел в ярость и отменил бронирование от мобилизации на Украине
Зеленский отменил на бронирование от мобилизации 1,5 млн украинцев
09 октября 2024, 22:50

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу бронирования 1,5 миллиона человек от мобилизации. Кабмин приостановил действие положений, касающихся определения критически важных предприятий, до15 ноября. Об этом сообщает 9 октября украинское издание «Экономическая правда».
По словам источника в правительстве, на совещании Зеленский сильно негодовал масштабами бронирования. В соответствии с новым документом, до середины ноября планируют провести аудит решений о критически важных предприятиях.

Министерство экономики должно проанализировать результаты и представить отчет до 20 ноября. Также Минэкономики и Минобороны Украины подготовят проект, который проверит обоснованность бронирования военнообязанных. Если выявят необоснованные случаи бронирования, отсрочки от мобилизации отменят.

Кабмин рекомендовал центральным органам власти и областным администрациям воздержаться от принятия решений по бронированию до окончательного урегулирования вопроса.

Читайте также:

«Членство в НАТО»: Зеленский назвал первый пункт своего «победного плана»

Зеленский заявил о намерении завершить конфликт до 2025 года

На Украине попросили Зеленского насчет переговоров с Россией
#кабмин
#зеленский
#мобилизация
#украина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Костюмчик-то отечественный?»: Путин пошутил о костюме нижегородского губернатора
Путин пошутил о «костюмчике» нижегородского губернатора Никитина
09 октября 2024, 22:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в шутливой манере поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства костюм тот носит. Разговор состоялся 9 октября во время запуска новых промышленных объектов в регионах в формате видеоконференции.
«Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?» — спросил Путин во время видеоконференции.

Губернатор ответил, что его костюм сшили из российской ткани, хотя бирки не оказалось.
«К сожалению, без бирки, но он действительно из отечественного материала», — уточнил Никитин.

Путин выразил удовлетворение выбором губернатора. Президент отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы с удовольствием надевать вещи, произведенные в России, и чтобы они были высокого качества.

Ранее Владимир Путин по видеосвязи дал стерт серийному производству автомобиля Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области.

Читайте также:

Путин дал старт серийному производству Lada Aura

Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного

Путин открыл заседание Совета глав стран СНГ в Кремле
#губернатор
#вещи
#владимир путин
#президент
#юмор
#политика
#импортозамещение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кондолиза Райс: Россия, Китай и Иран делают ужасной жизнь для США
Кондолиза Райс: Россия, Китай и Иран пытаются сделать ужасной жизнь для США
09 октября 2024, 21:32

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия, Китай и Иран образовали альянс с целью сделать жизнь для Соединенных Штатов «невыносимой» и вытеснить страну с позиции международного лидера.
В интервью телеканалу Fox News Райс отметила, что эти государства пытаются создать ужасные условия для США и подорвать их влияние на мировой арене. По словам Райс, Иран несет ответственность за гибель американцев, а Китай продолжает усиливаться как в военном, так и в экономическом плане.
«Эти страны и их маленький альянс пытаются сделать ужасной жизнь для Соединенных Штатов и выдавить нас из международного лидерства», — сказала профессор политологии.

Райс занимала пост госсекретаря до 2009 года. Затем она вернулась в Стэнфорд в качестве профессора политологии и старшего научного сотрудника Института Гувера. С 2012 года она работает профессором на факультете политологии и в Высшей школе бизнеса. С 2020 года Райс возглавляет Гуверовский институт.

Ранее член парламентской комиссии по нацбезопасности Иран Алаэддин Боруджерди заявил, что Тегеран серьезно рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия на фоне угрозы со стороны Израиля.

Читайте также:

Зеленский вместо Байдена отчитается перед Шольцем

Трамп заявил, что Россия и США были близки к полному отказу от ядерного оружия

«Хотят создать белорусский фронт»: политологи заявили о попытке Запада использовать Белоруссию
#сша
#китай
#жизнь
#страны
#интервью
#иран
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Еврокомиссии объяснили суть нового санкционного режима против России
ЕК: новый режим санкций нацелен на дестабилизирующую деятельность РФ
09 октября 2024, 21:29

Фото: iStock/Mihrzn

Новый санкционный режим позволит жёстко реагировать на дестабилизирующую деятельность России в отношении Евросоюза, заявил официальный представитель Еврокомиссии Педро Фонсека Монис в беседе с РБК.
Он подчеркнул, что рассматриваемый в настоящее время санкционный режим будет направлен против лиц и организаций, которые вовлечены в довольно широкий спектр «гибридных действий России против блока», а также его сторонников и союзников.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил новые санкционные ограничения в отношении России за осуществление, как там выразились, «дестабилизирующей деятельности». Этими ограничениями ЕС планирует противостоять вмешательству в проведение выборов и работы демократических институтов, а также угрозам и саботажу экономики стран объединения, манипулированию сведениями, киберугрозам и иной деятельности.

Читайте также:

Политика западных санкций не имеет права на существование, заявил Алиев

Британия ввела санкции против РХБЗ ВС РФ и их начальника Кириллова

США намерены ввести санкции против российского гелия
#санкции
#россия
#еврокомиссия
#политика
#права
#ограничения
#режим
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Евросоюзе согласовали выдачу кредита Украине под российские активы
Евросоюз предоставят Киеву кредит в 35 млрд евро под российские активы
09 октября 2024, 21:26

Фото: iStock/rarrarorro

Постпреды стран Евросоюза предварительно согласовали механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России. Об этом сообщается в заявлении председательства Венгрии в ЕС.
Отмечается, что в среду постпреды согласовали письменную процедуру для принятия актов, которые касаются использования доходов от активов России с целью обслуживания и выплаты кредитов. По данной схеме планируется предоставить кредит Киеву, который будет выплачиваться средствами от российских активов.

Чтобы окончательно утвердить составленные документы теперь необходимо добиться согласования Европарламента.

Читайте также:

В Нидерландах заявили о резком сокращении суммы замороженных российских активов

США будут участвовать в предоставлении Киеву безвозмездного кредита в $50 млрд

«На пенсии средств нет, а на Украину есть»: Филиппо обвинил ЕС в краже российских денег
#украина
#евросоюз
#кредит
#активы
#россия
#доходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Небензя: Россия не готова продлить мандат миссии ООН в Ливии
09 октября 2024, 21:15

Фото: iStock/travelview

Россия не готова продлевать мандат миссии ООН по поддержке Ливии в долгосрочной перспективе, пока не будет утверждён её новый руководитель. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он выразил сожаление о том, что после ухода Абдулая Батили «переходный период» сильно затягивается, а без полноценного, одобренного Совбезом ООН руководителя, невозможно исполнять возложенные на миссию важные функции по сопровождению национального диалога. В данных условиях Россия не может согласиться на продление мандата на длительный срок.

При этом Небензя подчеркнул, что Россия готова продолжать работу над решением данной проблемы, а также ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша новых предложений по кандидатурам на пост главы ливанской миссии.

Читайте также:

Небензя призвал тщательно расследовать теракт на «Северных потоках»

Небензя назвал объявление Гутерриша персоной нон грата в Израиле пощечиной ООН

Небензя раскрыл, как Запад может прекратить СВО одним шагом
#оон
#россия
#василий небензя
#пост
#африка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов встретился с лидерами «Русской общины» после конфликта и сделал выводы
Алаудинов положительно оценил цели «Русской общины»
09 октября 2024, 21:03

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов провёл встречу с лидерами «Русской общины». Об её итогах он написал в своём Telegram-канале.
Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что «Русская община» занимается разжиганием ненависти. В ответ на это обвинение один из общественников записал ответ омбудсмену.

Алаудинов рассказал, что встретился с функционерами «Русской общины» разного уровня. После переговоров с ними он пришёл к выводу, что они преследуют правильные цели и ничего плохого в их деятельности нет. Имеющие место «перегибы на местах», как выразился генерал, обусловлены децентрализованной структурой движения.

Комментируя обвинения Солтаева, Алаудинов уточнил, что они относятся лишь к эксцессам отдельных сторонников, а не ко всей «Русской общине».

Читайте также:

Алаудинов сказал только это о задержании адвоката Шапиро

Цыганский «боевой табор» выдавал себя за спецназ «Ахмата» и поплатился: Реакция Алаудинова

Генерал «Ахмата» Алаудинов высмеял сообщения о своем попадании в плен
#апти алаудинов
#обвинение
#конфликт
#активисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате