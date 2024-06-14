Слуцкий призывает Запад прислушиваться к предложениям Путина по Украине

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Если Западе не хочет третьей мировой войны, ему следует прислушаться к предложениям президента России Владимира Путина по Украине.
Такое мнение высказал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Как написал политик в своем Telegram-канале, Россия выдвигает реальную «формулу мира» для обеспечения глобальной безопасности и выхода из общего кризиса.
Он подчеркнул, что миф о том, что Россия не готова к переговорам полностью развеян. Более того, совершенно понятны их условия. Путь для них открыт, добавил Слуцкий.
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Как написал политик в своем Telegram-канале, Россия выдвигает реальную «формулу мира» для обеспечения глобальной безопасности и выхода из общего кризиса.
Он подчеркнул, что миф о том, что Россия не готова к переговорам полностью развеян. Более того, совершенно понятны их условия. Путь для них открыт, добавил Слуцкий.
По словам депутата, тем, кто решил потратить свое время на участие в конференции в Швейцарии, будет о чем всерьез поговорить.
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Алёна Самарева