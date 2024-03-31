В ЕС оценили последствия антироссийских санкций и поддержки Украины

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Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что из-за масштабных санкций против РФ и поддержки Украины экономика Евросоюза и ФРГ сейчас находится на краю пропасти, передает El País.
Мюнхау отметил и зависимость Европейского союза от взносов Берлина в бюджет организации. Ранее немецкий институт экономических исследований (DIW) опубликовал отчет о потерях Германии в результате конфликта на Украине. По данным исследования, потери составили более 200 миллиардов евро.
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Екатерина Коршунова