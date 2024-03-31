Радио1
Главная / Новости / Политика/ В ЕС оценили последствия антироссийских санкций и поддержки Украины

В ЕС оценили последствия антироссийских санкций и поддержки Украины

El País: экономика ФРГ и ЕС на краю пропасти из-за Украины и санкций против РФ
31 марта 2024, 16:36
Фото: iStock/Lucia Gajdosikova

Фото: iStock/Lucia Gajdosikova

Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что из-за масштабных санкций против РФ и поддержки Украины экономика Евросоюза и ФРГ сейчас находится на краю пропасти, передает El País.

По мнению Мюнхау, промышленный спад и урезание средств на поддержку бизнеса в угоду помощи украинской стороне поставили европейскую экономику в бедственное положение. Журналист отметил, что немецкий кризис бюджета постепенно перерастает в европейский, поскольку происходит экономическая интеграция соседей ФРГ в Центральной и Восточной Европе.

Мюнхау отметил и зависимость Европейского союза от взносов Берлина в бюджет организации. Ранее немецкий институт экономических исследований (DIW) опубликовал отчет о потерях Германии в результате конфликта на Украине. По данным исследования, потери составили более 200 миллиардов евро.

Читайте также:

ФРГ потеряла свыше 200 миллиардов евро из-за конфликта на Украине

Экономики некоторых европейских стран ухудшились на фоне СВО

Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20
#экономика
#фрг
#евросоюз
#журналист
#бюджет
#кризис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, где может начаться Третья мировая война
«Царьград»: Третья мировая война может начаться в Тихом океане
31 марта 2024, 16:09

Фото: iStock/Alexyz3d

Командующий индо-тихоокеанским флотом США Сэм Папаро пригрозил Китаю началом войны в случае, если будет хоть одна жертва со стороны Филиппин.
Речь идёт о реализации пятой статьи американо-филиппинского соглашения о военной взаимопомощи. Согласно ей, нападение на одну из сторон приравнивается к нападению на вторую.

Эксперт Руслан Карманов в своём Telegram-канале «Китайский свяZноj» подчеркнул, что риск эскалации в регионе постоянно растёт. Так, столкновения между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море происходят ежедневно. Это может привести к гибели военных, что, в свою очередь, спровоцирует глобальный конфликт.

Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла убеждён, что США загоняют себя в безвыходную ситуацию в противостоянии с Китаем, который уже сместил Америку, став первой экономикой мира.

«То есть пусть лучше мировая война начнётся в Тихом океане, чем США будут постепенно, но без всяких шансов терять своё лидерство и влияние», – подчеркнул эксперт.
В настоящее время сложно спрогнозировать, чем обернётся заявление американского командующего индо-тихоокеанским флотом. Однако, в случае начала конфликта, стороны вряд ли сразу начнут использовать ядерное оружие, заключил Перла.

Читайте также:

Генерал ВСУ Кривонос: Киев мог бы разместить на Украине ядерное оружие Запада

Что изменится в жизни россиян и когда будет ядерная война: главные заявления Путина

TNI: гипотетический ядерный удар России по США не останется без ответа
#война
#сша
#китай
#флот
#конфликт
#ядерное
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Был вынужден отречься от трона»: Пушков напомнил о последнем похождении французов на РФ
Пушков напомнил Макрону, что после вторжения Наполеона русские взяли Париж
31 марта 2024, 15:55

Фото: iStock/klenger

После того, как Наполеон отправил свои войска против России, ему пришлось отречься от трона, напомнил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
«Эммануэль Макрон вообще в курсе? Или для него история началась с приходом в Елисейский дворец? Надо ему напомнить: падение Наполеона началось с вступления его армии численностью в 530-550 тысяч человек в пределы России в 1812 году», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что французская армия была в дребезги разгромлена, а название белорусской реки Березна, на которой происходили самые кровопролитные бои, во французском языке стало синонимом страшной катастрофы.

Пушков также напомнил французскому президенту, что после поражения в войне с Россией Наполеон Бонапарт был вынужден отречься от трона.

Напомним, ранее Макрон вызвал громкий международный скандал, заявив, что лидеры европейский стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. После этих слов все коллеги Макрона поспешили откреститься от участия в этом обсуждении и заявили, что не намерены становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.

Читайте также:

«Украина может пасть очень скоро»: Макрон сделал новое шокирующее заявление

Europe 1: Макрон оказал услугу России заявлениями об отправке войск на Украину

«Мы об этом попросим»: Макрон о предложении России прекратить огонь во время Олимпиады
#франция
#эммануэль макрон
#армия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оборона НАТО не распространяется на штат Гавайи, сообщили в США
CNN: на штат Гавайи не распространяется статья об обороне Договора НАТО
31 марта 2024, 15:44

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В случае нападения на американский штат Гавайи, пятая статья Договора НАТО 1949 года о коллективной обороне не будет автоматически задействована. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в Договоре говорится об обороне территорий в Европе и Северной Америке, а штат Гавайи находится в Тихом океане, то есть не входит в эти границы. Он стал полноценным штатом США только спустя 10 лет после подписания документа о создании Североатлантического альянса, а именно, в 1959 году.

При этом неназванный представитель Госдепартамента США подчеркнул, что в четвёртой статье Договора указывается, что стороны всегда будут консультироваться между собой, если по мнению одной из них её территориальная целостность, безопасность или политическая независимость окажутся под угрозой. Под это положение, по мнению политика, входят и Гавайи.

При этом вряд ли стоит ждать изменения текста Договора, поскольку у других стран также появились территории в регионах за пределами Северной Атлантики.

Эксперт аналитического центра Pacific Forum Джон Хемингс в эфире телеканала напомнил, что в Гавайях находится база США Перл-Харбор. В случае конфликта с Китаем из-за эскалации на Тайване, она может оказаться под ударом.

Читайте также:

Al Mayadeen: Путин восхитил Юг вызовом НАТО и спровоцировал переполох на Западе

НАТО для защиты своего восточного фланга от России потребуется 300 тысяч солдат

В НАТО рассказали о возможности нападения России на страны альянса
#нато
#сша
#политика
#безопасность
#договор
#оборона
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, к чему приведёт отмена президентских выборов на Украине
РБК сообщил, к чему приведёт отмена президентских выборов на Украине
31 марта 2024, 14:45

Фото: iStock/Silent_GOS

На Украине из-за военного положения не состоялись запланированные на 31 марта президентские выборы. О том, как это повлияет на политическую ситуацию в стране пишет РБК.
Согласно украинскому законодательству, проведение выборов в период военного времени запрещено. При этом полномочия нынешнего президента страны Владимира Зеленского истекают 20 мая.

Решение об отмене выборов раскритиковали как украинские, так и западные политики. Одни призывают продолжить демократический процесс и провести голосование. Другие, в числе которых глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представители Госдепа США, заявляют, что решение должны принимать украинские граждане.

Сам Зеленский ранее поставил несколько условий, при которых проведение выборов на Украине может быть реализовано. К ним относятся изменения в законодательстве, финансовая поддержка и международное наблюдение. Однако спустя время после этого заявления Зеленский подчеркнул, что власти действуют исключительно по актуальным законам, поэтому выборы проводиться не будут.

Российские власти, тем временем, задаются вопросом, с кем Москве «хотя бы гипотетически проводить» мирные переговоры. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал на нелегитимность Зеленского с 21 мая. А глава МИД РФ Сергей Лавров призывал дождаться этой даты, поскольку тогда России, возможно, не придётся ничего признавать.

В настоящее время невозможно спрогнозировать, как перенос президентских выборов повлияет на переговоры с Россией, отметил глава Украинского института политики Руслан Бортник.

Читайте также:

Лавров не согласился с мнением Небензи о легитимности Зеленского

В Раде заявили, что полномочия Зеленского после 21 мая нельзя будет продлить

«Украина готова к переговорам»: Зеленский заявил об отказе от выхода на границы 1991 года
#украина
#политика
#выборы
#президент
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Европа пошла на необдуманный шаг, пытаясь превратить Россию в своего врага
Advance: ЕС пошёл на необдуманный шаг, пытаясь сделать из России врага
31 марта 2024, 14:21

Фото: iStock/sinonimas

Европа сделала необдуманный шаг, пытаясь превратить Россию в своего врага. Об этом сообщает издание Advance.
Отмечается, что европейские политики любой ценой пытались превратить Россию в угрозу своей безопасности и жизни. Однако конфликт на Украине стал стратегической катастрофой для Европы.

В результате Евросоюз разрушил надежды на стратегическую независимость, поскольку теперь он уже не является вассалом США, а его статус значительно понизился.

В статье отмечается, что Европу ждут колоссальные изменения в случае, если она не осознает проигрыш в украинском конфликте. Европейские страны войдут под контроль по-настоящему тёмных сил, которыми являются не россияне.

Читайте также:

LCI: Макрон не подумал об ответе России на отправку войск на Украину

В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину

Боррель: ЕС поддерживает Украину не из любви к народу, а ради своих интересов
#европа
#россия
#конфликт
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Должно быть как в Хиросиме и Нагасаки»: В США выступили с безумным заявлением об Украине
Конгрессмен Уолберг предложил закончить конфликт на Украине ядерными ударами
31 марта 2024, 13:24

Фото: iStock/allanswart

Конфликты в секторе Газа и на Украине необходимо закончить ядерными ударами, с таким заявлением выступил конгрессмен США от партии республиканцев Тим Уолберг.
По его словам, палестино-израильский конфликт, ровно как и российско-украинский необходимо закончить «как в Хиросиме и Нагасаки». Разобраться с нынешними глобальными конфликтами он призвал при помощи ядерных ударов.

По его мнению, на помощь Иерусалиму и Киеву больше не нужно тратить ни единого цента.

«Покончите с этим побыстрее», — заключил Уолберг.

Напомним, ранее Соединённые Штаты являлись самым крупным донором военной и финансовой помощи для Украины, однако, с начала 2024 года их поставки заметно оскуднели, и даже практически прекратились. Также Вашингтон помогает Израилю в войне против Палестины.

Читайте также:

Безпалько: Украина потеряет свою значимость, утратив выход к Чёрному морю

Украина была полигоном по испытаниям западного препарата, способного вызвать рак

Shūkan Gendai: Украина рискует исчезнуть в случае продолжения борьбы с Россией
#сша
#украина
#сектор газа
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генпрокурор России Краснов высказался о суде над политиками Украины и Запада
Генпрокурор Краснов: суд над украинскими и западными политика пока нереалистичен
31 марта 2024, 13:21

Фото: iStock/Zolnierek

В настоящее время не представляется возможным увидеть на скамье подсудимых украинских и западных политиков, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он отметил, что важно не допустить искажения фактов. Поэтому необходимо собрать все документальные доказательства противоправных действий неонацистов, их кураторов, пособников и идейных вдохновителей.

Краснов подчеркнул, что на данный момент нереалистично увидеть политиков Украины и стран Запада на российской скамье подсудимых. Однако отметил принцип неотвратимости наказания для всех причастных к страшным преступлениям.

Читайте также:

«Украина готова к переговорам»: Зеленский заявил об отказе от выхода на границы 1991 года

Кличко заявил, что Украина не намерена отдавать России территории

Украина была полигоном по испытаниям западного препарата, способного вызвать рак
#суд
#генпрокуратура
#россия
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Spiegel: Германия приостанавливает выпуск ракет Taurus
31 марта 2024, 13:08

Фото: iStock/PavelRodimov

Немецкая оборонная компания MBDA планирует приостановить производство крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает издание Spiegel.
Такая мера была принята в связи с отсутствием в данный момент государственного заказа на данное вооружение.

Директор компании Томас Готтшильд отметил, что для оборонной отрасли приостановка производства крайне не проста. Помимо MBDA остановить работу вынуждены и предприятия основных поставщиков компании.

Также Готтшильд отметил необходимость поставки ракет Taurus на Украину, поскольку в нынешней ситуации это было бы важным дополнительным вкладом. При этом, по его словам, это является исключительно политическим решением.

Читайте также:

Шольц назвал смешными дискуссии по поводу поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus

Bild: правящая коалиция ФРГ проголосовала в ЕП за поставку Украине ракет Taurus

Применение ВСУ немецких ракет Taurus станет объявлением войны, заявили в Германии
#ракета
#германия
#оборона
#производство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Безпалько: Украина потеряет свою значимость, утратив выход к Чёрному морю
31 марта 2024, 12:18

Фото: iStock/kornyeyeva

Украина окончательно утратит свою геополитическую значимость, потеряв выход к Чёрному морю, об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью для «Абзаца».
«С потерей выхода к морю Киев лишится возможности осуществлять удобную и неконтролируемую товарную, военную и любую иную логистику морским путём. Естественно, это уменьшит геополитическую значимость Украины, она потеряет свои транзитные возможности, то есть превратится в маленькую восточноевропейскую страну», — объяснил Безпалько.

Он также отметил, что во многом ценность Украины пропадёт именно потому, что она больше не сможет оказывать давление на Российскую Федерацию в Чёрном море.

При этом, как российские, так и западные эксперты неоднократно отмечали, что Украина рискует потерять выход к Чёрному морю при продолжении конфликта. Ресурсы Киева подходят к концу, союзники оказывают всё меньше помощи, а размеры украинской армии уменьшаются на глазах.

Читайте также:

«Одесса станет русским городом»: В США прислушались к заявлению Путина

«Украина рискует потерять Чёрное море»: Илон Маск призвал Киев к переговорам

Николаев и Одесса: Военный эксперт назвал границы «санитарной зоны» на Украине
#чёрное море
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф