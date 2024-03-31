Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20

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Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20. Информация следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб.
Сообщается, что экономика РФ выросла на 3,6 процентного пункта, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%. Первое место по темпам роста экономики занимает Индия. Ее прирост дошел до отметки 7,3 процента.
На втором месте находится Китай с ростом на 5,2% после трех процентов в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Индонезия, ее ВВП вырос на 5,1%.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что российская экономика продолжает укрепляться, несмотря на ввод всё новых и новых антироссийских западных санкций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова