В ЕС заявили об истощении ВС Дании из-за помощи Украине

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Вооруженные силы Дании истощены из-за щедрых пожертвований Украине. Об этом сообщает издание Agence France-Presse.
Авторы статьи назвали положение дел в армии страны плачевным, объяснив это продолжающейся поддержкой Киева. В настоящее время ВС Дании нуждаются в модернизации, однако она не может быть проведена в ближайшее время.
Эксперт в области безопасности Петер Расмуссен отметил, что Дания была для Украины одним из главных поставщиков военной техники. Кроме того, что в армии страны наблюдается нехватка вооружения, проблемы также существую в части специалистов офицерского корпуса, что ставит под вопрос возможность обучать новобранцев.
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Анастасия Хохлова