В Европе готовятся к отказу от поставок российского газа через Украину

Фото: iStock/NiseriN
Еврокомиссия активно готовится к полному отказу от поставок российского газа через территорию Украины. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи в ходе брифинга в Брюсселе.
На данный момент объём прокачки газа составляет 15 миллиардов кубометров в год. Ныне действующий контракт истекает в конце текущего года. Украина неоднократно заявляла, что не намерена продлевать его.
Сейчас поставки через Украину осуществляются в Австрию, Словакию, Чехию и Италию. В настоящее время в Еврокомиссии проводится работа по поиску возможности обеспечения этих стран газом с учётом прекращения поставок через территорию Украины.
Отмечается, что это позволят сделать газопроводы, которые идут в другие европейские страны, а также поставки сжиженного природного газа (СПГ).
Макфи подчеркнул, что европейские власти убеждены в позитивном исходе этой работы, поэтому к концу действия контракта поставки можно будет остановить.
Читайте также:
Вице-премьер Новак: Россия готова поставлять газ в Европу разными маршрутами
Песков ответил на вопрос о поставках газа через Украину
Путин: Украина по-прежнему может использовать российский газ
Сейчас поставки через Украину осуществляются в Австрию, Словакию, Чехию и Италию. В настоящее время в Еврокомиссии проводится работа по поиску возможности обеспечения этих стран газом с учётом прекращения поставок через территорию Украины.
Макфи подчеркнул, что европейские власти убеждены в позитивном исходе этой работы, поэтому к концу действия контракта поставки можно будет остановить.
Читайте также:
Вице-премьер Новак: Россия готова поставлять газ в Европу разными маршрутами
Песков ответил на вопрос о поставках газа через Украину
Путин: Украина по-прежнему может использовать российский газ
Анастасия Чинкова