Песков ответил на вопрос о поставках газа через Украину

По словам представителя Кремля, существуют альтернативные маршруты поставок газа в Европу, однако на данный момент они во многом заняты. Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее провел встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщил о наличии договоренности по продолжению транзита российского газа и назвал это «отличной новостью». После чего в пресс-службе правительства страны заявили о том, что Украина не намерена договариваться с РФ и продлевать контракт на транспортировку газа в Европу.Читайте также:Премьер Словакии Фицо: транзит газа через Украину может продолжиться в 2025 годуУкраина прокомментировала «отличную новость» о транзите газа из РоссииПутин разрешил компании «Лучшее решение» купить бывшие угольные активы Ахметова