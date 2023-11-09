В Европе заявили, что нынешнее правительство Израиля не пойдёт на перемирие в Газе

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Израильское правительство не согласиться пойти на перемирие, поэтому стоит сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в ходе конференции в Париже по ситуации в анклаве.
По словам Беттеля, в настоящее время из-за конфликта больше всего страдает мирное население. При этом, 70% жертв – это женщины и дети.
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Анастасия Чинкова