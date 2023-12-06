В Евросоюзе выступили против идеи передать Украине прибыль с активов России

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Некоторые европейские страны не одобрили предложение Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом пишет Politico.
«Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги», — сказано в публикации.Авторы материала обратили внимание, что мнения на Западе разделились. Представители несогласных государств заявили, что предложение Мадрида не соответствует приоритетам Европейского союза в поддержке Вооруженных сил Украины, так как получение этих средств Украиной может занять долго время, возможно даже годы.
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