Психолог Дугенцова опровергла негативное влияние субкультур на подростков

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Детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что сами по себе субкультуры не оказывают негативного влияния на подростков, а, напротив, помогают им социализироваться.
«Субкультуры помогают социализироваться! На самом деле, единственный вид субкультур, который можно назвать опасным для подростка, это тот, в основу которого положено насилие – по отношению к себе или к окружающим», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцева.
Она отметила, что подростков начинают интересовать субкультурные явления в пубертатном периоде, когда они пытаются найти друзей и сформировать свою личность и интересы. При этом, отметила она, к субкультурам чаще всего примыкают те, у кого есть сложности в установлении контакта с людьми – такие дети ищут друзей именно близких по духу и увлечениям.
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