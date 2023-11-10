В Финляндии заявили о принадлежности обнаруженного у Balticconnector якоря судну КНР

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Обнаруженный недалеко от места повреждения газопровода Balticconnector якорь принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear. Об этом телерадиоканалу Yle сообщил представитель национального бюро расследований Финляндии, которое входит в структуру полиции, Ристо Лохи.
Отмечается, что в рамках расследования были обнаружены следы обеих сторон трубопровода. Как считают эксперты, такие следы мог оставить якорь. По словам Рихо, основная часть расследования завершена, но предстоит еще уточнить некоторые технические моменты.
Ранее сообщалось, что работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.
Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией могут быть результатом внешнего воздействия. По словам Ниинистё, повреждение газопровода Balticconnector будет расследоваться при поддержке Североатлантического альянса.
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Екатерина Коршунова