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Немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, по этой причине немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста.
Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост в текущем году. Возможной причиной отставки Шольца может являться скандал 2020 года, который связан с компанией Wirecard и ее владельцем Яном Марсалеком. Место политика может занять глава немецкого Минобороны Борис Писториус.
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Екатерина Коршунова