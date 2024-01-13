Welt: ФРГ отправит в Красное море фрегат и поможет в перехвате ракет хуситов

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1 февраля Германия намерена отправить в Красное море фрегат «Гессен», а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов. Об этом сообщает Welt.
По информации источника, 19 февраля планируется принятие решения о старте новой военно-морской операции Европейского союза, которая направлена на защиту торговых судов в Красном море от продолжающихся атак хуситов. При этом начало самой операции возможно в конце февраля.
Ранее сообщалось, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море для защиты кораблей от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
Напомним, США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.
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Ранее сообщалось, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море для защиты кораблей от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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Екатерина Коршунова