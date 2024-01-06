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Министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман заявил, что законодательство ФРГ не позволяет выдавать властям в Киеве украинских мужчин, которые уехали в Германию, чтобы не подпасть под возможную мобилизацию на родине. Об этом сообщает Welt am Sonntag.
Бушман отметил, что понимает импульс украинских властей, однако правовая ситуация в Германии не может допустить противоправного развития событий.
Ранее в рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, так как добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее в рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, так как добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.
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Екатерина Коршунова