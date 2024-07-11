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Шольц назвал размещение дальнобойных ракет в ФРГ необходимым решением

РИА Новости: размещение американских ракет в ФРГ произошло вовремя
11 июля 2024, 18:34
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал размещение дальнобойных ракет США на территории Германии правильным решением. Об этом сообщает ТАСС.
В своих заявлениях он утверждает, что эта мера является сдерживающей и направлена не обеспечение мира. Шольц добавил, что планы по поводу размещения ракет вынашивались уже давно.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала размещение США дальнобойного оружия в ФРГ безумием.



Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет ответные меры на угрозу своей безопасности. Она пояснила, что Германия не может размещать ракеты подобного рода на своей территории согласно международным договорам, подписанным Германией после Второй мировой войны.

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#шольц
Украина подписала договор о военной помощи с Румынией
Зеленский и президент Румынии Йоханнис подписали оборонное соглашение
11 июля 2024, 18:55

Фото: IStock/Ruma Aktar

Президент Украины Владимир Зеленский подписал оборонное соглашение со своим румынским коллегой Карлом Йоханнисом. Сообщение об этом было опубликовано на сайте главы республики.
Страны подписали договор во время саммита НАТО в Вашингтоне, проходящего с 9 по 11 июля. Согласно его пунктам, Румыния передаст Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot и обеспечит свободный подвоз гуманитарной и военной помощи Украине из других стран через свою территорию. Помимо прочего, Бухарест поможет украинским пилотам в освоении американских самолетов F-16.

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#нато
#украина
#румыния
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Целый ряд стран ЕС начнет разработку дальнобойное оружия
FAZ: страны ЕС хотят разрабатывать дальнобойные ракеты
11 июля 2024, 17:48

Фото: IStock/PavelRodimov

Германия, Франция, Италия и Польша намереваются разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, пишет немецкое издание FAZ.
Как сообщает агентство, лидеры этих стран подписали совместное соглашение о разработке ракет с дальностью полета свыше 1000 километров. Документ тем пока содержит только общие формулировки.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что ответ России будет «жесткий и адекватный». Она добавила, что Германия в принципе не может размещать на своей территории подобное оружие согласно договорам, подписанным после Великой Отечественной войны.

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#германия
#нато
#рф
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Матвиенко: ответ России на размещение ракет в Германии будет «жестким»
Матвиенко: Германия не имеет право владеть дальнобойным оружием
11 июля 2024, 17:01

Фото: IStock/vadimrysev

Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину выразила надежду, что США не станут размещать в Германии дальнобойные ракеты, в ином же случае ответ России будет «жесткий и адекватный», передает ТАСС.
По словам политика, Германия не может размещать на своей территории оружие дальнего действия, так как это противоречит соглашениям, подписанным еще в послевоенное время.

Ранее Минобороны США анонсировали размещение в Германии ракет «Томагавк». В ведомстве заявили, что это временная мера до тех пор, пока немецкие военные не создадут собственное схожее вооружение.

Главным отличием этих ракет является малая высота полета и возможность высокоточного удара по любой точке мира.

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#оружие
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#германия
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Владимир Путин допустил возможность создания парламента БРИКС
11 июля 2024, 17:01

Фото: Сайт Кремля

Владимир Путин предположил, что в перспективе может быть создан парламент БРИКС.
Владимир Путин, президент России, допустил возможность создания парламента БРИКС в будущем. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Да, пока БРИКС не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры, но я уверен, что в будущем эта идея обязательно будет реализована», — заявил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что переговоры между народными представителями стран БРИКС полностью соответствуют философии и принципам объединения. К ним относятся учёт интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, а также уважение к суверенитету и самобытному развитию государств.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны используют силу и шантаж, чтобы сохранить своё доминирование на международной арене.

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#владимир путин
#президент
#страны
#сво
#переговоры
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В НАТО заявили, что на конгрессе альянса все сосредоточены на здоровье Байдена
Politico: во время саммита НАТО участников больше волновало здоровье Байдена
11 июля 2024, 16:14

Фото: IStock/Massimo Giachetti

Чиновники НАТО и ЕС обеспокоены тем, что на саммите НАТО в Вашингтоне гости больше сосредоточены на состоянии президента США Джо Байдена , чем на будущем альянса, сообщает издание Politico со ссылкой на множество анонимных источников.
Анонимный высокопоставленный европейский чиновник заявил, что испытывал странные чувства, слушая выступление президента Байдена. Он все время переживал, что тот отойдет от сценария, запнется, что-то забудет или скажет «Северная Корея, имея в виду Южную».

Ранее американский конгресс выразил обеспокоенность тем, что политики, сидящие в Белом доме, могут использовать состояние Байдена и перенимать на себя чересчур много полномочий. Для проведения расследования было вызвано три чиновника для выяснения о возможных проблемах со здоровьем у президента.

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#конгресс сша
#белый дом
#президент
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Президент Кении распустил правительство
ТАСС: президент Кении объявил о роспуске правительства
11 июля 2024, 15:56

Фото: IStock/Aoraee

Президент Кении Уильям Руто объявил о роспуске правительства, об этом говорится в обращении главы государства к нации, передает ТАСС.
Он сообщил, что свой пост сохранит только председатель правительства и глава МИДа. Напомним, что в Кении уже две недели проходят массовые протесты, местные жители требуют проведения досрочных выборов.

Ранее Руто уволил 47 государственных чиновников, почти на 50% сократив штат правительства страны. Также он сократил расходы на реконструкцию правительственных зданий и отменил поездки чиновников за рубеж.

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#протесты
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Эрдоган рассказал о главном принципе в переговорах с Путиным
Эрдоган: Россия и Турция проводят переговоры по принципу разумности
11 июля 2024, 15:29

Фото: сайт Кремля

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция придерживаются принципа разумности во время проведения переговоров по вопросам конфликтных ситуаций. Об этом информирует Newsweek.
Глава турецкого государства отметил, что Москва и Анкара не разрабатывают политику, которая основана на предрассудках. Эрдоган подчеркнул, что хочет продолжать вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, «несмотря на все имеющиеся разногласия».

Ранее Эрдоган сообщил, что перспектива прямого противостояния между НАТО и РФ вызывает беспокойство.

Напомним, 3 июля текущего года Путин и Эрдоган провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. В рамках встречи Эрдоган пообещал продолжить прилагать усилия для установления мира на Украине.

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#россия
#президент
#турция
#путин
#шос
#переговоры
#реджеп тайип эрдоган
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Эрдоган оценил перспективу прямого конфликта между Россией и НАТО
Эрдоган: перспектива прямого конфликта между РФ и НАТО вызывает беспокойство
11 июля 2024, 15:01

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что перспектива прямого противостояния между НАТО и РФ вызывает беспокойство, пишет Newsweek.
По мнению турецкого лидера, данный конфликт не принесет прочного мира. Эрдоган отметил, что любые шаги, которые могут привести к такому исходу, необходимо избегать.

Президент Турции заключил, что его страна считает целесообразным подходить к решению разногласий мирным и дипломатическим путем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что противники Москвы в Европе и США не желают мирного диалога по решению конфликта на Украине, что демонстрирует принятая на саммите НАТО декларация.

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#турция
#нато
#россия
#конфликт
#война
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Помощников Байдена опросят о состоянии здоровья президента США
Axios: помощников Байдена вызвали для дачи показаний о состоянии его здоровья
11 июля 2024, 14:24

Фото: сайт Кремля

Американский конгресс обеспокоен тем, что помощники президента США оказывают на него излишнее влияние или взяли на себя его функции. Об этом сообщает Axios.
Отмечается, что республиканцы намерены расследовать, действительно ли истинное состояние Байдена скрывают от общественности. Для этого были вызваны три высокопоставленных помощника Белого дома. От них требуют дать показания по вопросу здоровья нынешнего американского лидера.

Уточняется, что поводом к этому стало слабое выступление главы США на дебатах 27 июня. Некоторые демократы продолжают подготовку к возможным расследованиям Конгресса.

Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выступление нынешнего президента США Джо Байдена охарактеризовали, как невыразительное и бессвязное, что вызывает «агрессивную панику» у демократов. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.

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#джозеф байден
#сша
#выборы
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#дональд трамп
#президент
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