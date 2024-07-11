Шольц назвал размещение дальнобойных ракет в ФРГ необходимым решением

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал размещение дальнобойных ракет США на территории Германии правильным решением. Об этом сообщает ТАСС.
В своих заявлениях он утверждает, что эта мера является сдерживающей и направлена не обеспечение мира. Шольц добавил, что планы по поводу размещения ракет вынашивались уже давно.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала размещение США дальнобойного оружия в ФРГ безумием.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет ответные меры на угрозу своей безопасности. Она пояснила, что Германия не может размещать ракеты подобного рода на своей территории согласно международным договорам, подписанным Германией после Второй мировой войны.
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Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала размещение США дальнобойного оружия в ФРГ безумием.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия примет ответные меры на угрозу своей безопасности. Она пояснила, что Германия не может размещать ракеты подобного рода на своей территории согласно международным договорам, подписанным Германией после Второй мировой войны.
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Олег Дикий