Президент Украины Владимир Зеленский выглядит подавленно из-за обстановки на фронте. Об этом заявил журналист Габор Штейнгарт в материале на сайте немецкого журнала Focus.
«Владимир Зеленский выглядел подавленным, когда вчера вечером появился в ток-шоу Карен Миосги на канале ARD. Он больше уже не был уверенным в себе лидером военного времени, он был человеком, который только хотел сделать вид, будто он готов сражаться», — обратил внимание автор материла.Как считает Штейнгарт, украинскому главе нужно начать перегонный процесс с российским президентом Владимиром Путиным. Обозреватель отмечает, что финансовая помощь со стороны Штатов уменьшается, а оборонная промышленность Европы не способна обеспечить ВСУ достаточным количеством боеприпасов.
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