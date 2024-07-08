В Госдуме одобрен законопроект о штрафах за плохое содержание домашних животных

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Думский комитет по государственному строительству и законодательству одобрил и рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за несоблюдение требований по содержанию домашних животных.
Согласно документу, предполагается, что максимальный штраф за ненадлежащий уход и содержание домашних питомцев составит до десяти тысяч рублей в случае повторного нарушения, передаёт ТАСС. Законопроект был внесён в Госдуму ещё в декабре 2021 года Московской областной думой. Он предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
В случае принятия закона первичный штраф за нарушения требований к содержанию домашних животных составит полторы тысячи рублей. Согласно документу, обязанность рассматривать указанные административные дела и составлять протоколы по ним будет возложена на должностных лиц органов исполнительной власти, осуществляющих региональный государственный контроль в области обращения с животными.
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