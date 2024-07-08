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В Госдуме одобрен законопроект о штрафах за плохое содержание домашних животных

08 июля 2024, 15:59
Фото: istockphoto/alexei_tm

Фото: istockphoto/alexei_tm

Думский комитет по государственному строительству и законодательству одобрил и рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за несоблюдение требований по содержанию домашних животных.


Согласно документу, предполагается, что максимальный штраф за ненадлежащий уход и содержание домашних питомцев составит до десяти тысяч рублей в случае повторного нарушения, передаёт ТАСС. Законопроект был внесён в Госдуму ещё в декабре 2021 года Московской областной думой. Он предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

В случае принятия закона первичный штраф за нарушения требований к содержанию домашних животных составит полторы тысячи рублей. Согласно документу, обязанность рассматривать указанные административные дела и составлять протоколы по ним будет возложена на должностных лиц органов исполнительной власти, осуществляющих региональный государственный контроль в области обращения с животными.

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Путин в пятый раз посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ
08 июля 2024, 16:26

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин ещё раз посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Этот визит стал для российского лидера уже пятым.
Президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов выставки. Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, но ещё в январе Путин предложил продлить её работу на летний период, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться со стендами и достижениями российских регионов. Выставка официально завершит свою работу сегодня, 8 июля.

За время работы выставки-форума глава государства посещал её четыре раза. 1 июля Владимир Путин подписал распоряжение о создании в Москве национального центра «Россия» для того, чтобы сохранить уникальное наследие выставки-форума.

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Политолог Дудаков заявил о трудностях замены Байдена на выборах
08 июля 2024, 16:15

Фото: iStock/Стрингер

Политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение о том, что демократам будет нелегко заменить красиво и легитимно действующего президента США Джо Байдена в президентской гонке.
Он отметил, что часть влиятельных людей Демпартии действительно требует снятия кандидатуры Байдена с выборов.

«Но не они всё-таки принимают все основные решения в стане демократического истеблишмента. Да, у них есть определённое влияние, но все крупные игроки в стане Демпартии, продолжают выступать за то, чтобы никакой рокировки не было. Поэтому несмотря на то, что сценарий замены Байдена теоретически остаётся возможным, он продолжает быть маловероятным», — объяснил в беседе с RT Дудаков.

А политический обозреватель Андрей Перла подчеркнул, что разговор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Джо Байденом в рамках «турне» по поводу урегулирования украинского вопроса обещает быть непростым.

«В США известно, что за президент, и как с ним можно разговаривать», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.

Ранее американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян объяснил намерения спонсоров демократов заставить Джо Байдена выйти из президентской гонки несостоятельностью нынешнего главы Белого дома.

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#сша
#президент
#гонки
#политика
#выборы
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«Собачье дело»: Как могут наказать Орбана в ЕС за переговоры с Путиным
Политолог Дудчак: Орбану за переговоры ЕС придумает новые наказания
08 июля 2024, 16:05

Фото: сайт Кремля

Виктор Орбан после визита в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным оказался под огнем критики. Представители Евросоюза и отдельных стран обвинили его в «умиротворении» Москвы и пригрозили подумать над наказанием Будапешта за несогласованные с Брюсселем действия венгерского лидера.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сказал, что лидер Венгрии подвергался осуждениям и до поездки в Россию, а сейчас ему придумают какие-то новые наказания.

«Следствия в реалии ему придумают новые, потому что они и так его осуждали, решили значительной доли финансов. По крайней мере они все никак не расплатятся с Венгрией. Она недополучила свои 20 млрд из европейского бюджета из-за Украины», — сказал эксперт.

По его мнению, Орбан ездил на переговоры как глава своего государства, а не как представитель ЕС.

«Почему Орбан должен перед ними отчитываться? Да, сейчас Венгрия председательствует в ЕС, но это не значит, что он ездил как представитель ЕС. В какой-то степени, наверное, да, но в первую очередь он ездил как руководитель Венгрии, как глава государства. Так что эти все комментарии можно делать, но какое их собачье дело, что делает лидер суверенного государства? В отличие от всех остальных суверенитет у Венгрии все-таки есть», — заявил политолог.

Он напомним, что ключевая страна в решении проблемы между Украиной и Россией – США.

«Ключевая проблема для всего конфликта — США, которые финансово сами поддерживают киевский режим, сами его содержат и заставляют содержать киевский режим всех европейцев», — заключил Александр Дудчак.

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#украина
#долги
#война
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Американист Ордуханян объяснил «слив» Байдена
08 июля 2024, 16:02

kremlin

Американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян объяснил намерения спонсоров демократов заставить Джо Байдена выйти из президентской гонки несостоятельностью нынешнего главы Белого дома.
«Он настолько несостоятелен, что совершенно невозможно проводить, даже при таком наличии денег, какую-либо вменяемую глобалистскую политику. Это те самые люди, которые владеют сотнями триллионов долларов в виде «фантиков» — разнообразных долговых обязательств, акций совершенно воздушных компаний», — пояснил в беседе с RT Ордуханян.

А политолог Сергей Марков даже спрогнозировал снятие Байденом своей кандидатуры с президентских выборов в пятницу.

«Байден снимет свою кандидатуру в пятницу, может быть. Состоялось заседание руководства Демократической партии в Палате представителей. На нем большинство высказались за отставку Байдена», — приводят argumenti.ru комментарий Марков в его Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что представители Демократической партии хотят, чтобы президент США Джо Байден снялся с президентской гонки к ближайшей пятнице.

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#сша
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#гонки
#политолог
#джо
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В России отреагировали на мирные инициативы Орбана
Депутат Чепа: Орбан хочет убедиться в позициях стран по украинскому конфликту
08 июля 2024, 15:55

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Премьер Венгрии Виктор Орбан хочет убедиться в позиции Китая по конфликту России и Украины, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру».
Во время своего визита Орбан лично убедился в мирных инициативах КНР по конфликту на Украине. Си Цзиньпин в свою очередь поблагодарил коллегу за участие в этом вопросе и призвал не усугублять боевые действия между воюющими странами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очень признателен Виктору Орбану за попытку разобраться в сути российско-украинских противоречий. До визита в Москву 5 июля двумя днями ранее он посетил Киев.

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#дмитрий песков
#киев
#рф
#россия
#спецоперация
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Командующим Балтийским флотом назначен вице-адмирал Липилин
08 июля 2024, 15:29

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Новым командующим Балтийским флотом назначен вице-адмирал Сергей Липилин. Сегодня его представил командному составу Балтфлота главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев.
Об этом сообщает пресс-служба флота. Церемония состоялась в штабе Балтийского флота в Калининграде. Главком ВМФ России познакомил Липинина с членами его штаба и командирами подразделений, вручил штандарт командующего флота, а также пожелал успешного выполнения обязанностей в новой командной должности.

Сергей Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. В 1987 году он закончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище и начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» Тихоокеанского флота.

С 2018 по 2021 год Липилин был заместителем командующего Черноморским флотом. С 2021 года занимал должность начальника штаба Балтийского флота, который теперь и возглавил.

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#вмф
#церемония
#служба
#флот
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Макрон не принял отставки премьер-министра Атталя
BFMTV: Макрор решил оставить премьер-министра Атталя
08 июля 2024, 15:08

Фото: IStock/AdrianHancu

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение оставить Габриэля Атталя на посту премьер-министра страны, об этом сообщает BFMTV.
Премьер-министр Габриэль Атталь должен подать заявление об отставке Эммануэлю Макрону в понедельник, 8 июля, на следующий день после второго тура парламентских выборов. Однако Макрон не принял его отставку, заявив, что Атталь должен сохранить свой пост «на время», чтобы «обеспечить стабильность страны».

Ранее были подведены итоги парламенстких выборов, по которым партия Народный фронт выиграла второй тур парламентских выборов, получив более 180 депутатских мест. Хотя поданное большинство голосов не является подавляющим, представители победившей партии требуют Макрона передать им власть в управление.

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#заявление
#макрон
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«Далеки от радужных»: Какие собственные цели переговоров с лидерами стран преследует Орбан
Политолог Дудчак: сценарий Орбана насчет конфликта с Украиной РФ не интересен
08 июля 2024, 14:43

Фото: сайт Кремля

Виктор Орбан считает, что окончание конфликта России и Украины зависит не только от этих стран, но и от США, Евросоюза и Китая. Он продолжает свою «мирную миссию» и направляется на переговоры в Вашингтон.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сказал, что Виктор Орбан встречается с лидерами стран по собственным интересам.

«Сам по себе факт, что Орбан ездит и встречается с лидерами ведущих государств — уже позитивный. Позиция и интересы Орбана достаточно понятны. Он является одним из немногих европейских лидеров, находящихся у власти, который работает в интересах своего народа и подтверждает, что у этого государства есть суверенитет. Но тем не менее нам нечему тут радоваться, потому что у Орбана свои цели и задачи, а у нас свои», — сказал эксперт.

Он добавил, что взгляды на конфликт у лидера Венгрии и России разные, хотя и схожи в одном — желании, чтобы все закончилось.

«Ему хотелось бы, что поскорее все это закончилось, нам бы тоже хотелось этого, но Орбан призывает просто быстрее остановить боевые действия, а нас такое не интересует. Это мы уже проходили, сценарий известный, поэтому Владимир Владимирович говорил, что нам просто остановка ради того, чтобы Украину опять накачали вооружениями и дали возможность заполнить ряды ВСУ, не интересна. Украина должна совершить определенные действия, которые будут иметь необратимый характер, как сказал президент России», — объяснил политолог.

По его словам, Виктор Орбан не просто так делает большой круг: все упирается в цели его государства.

«Сначала поехал на Украину с Зеленским пообщаться, хотя у них отношения далеки от радужных. Орбан бы не возражал против поддержки Украины, если бы убрали повод для его претензий — ущемление прав венгерского меньшинства. Хотя в своих заявлениях они говорят, что на Украине национальные меньшинства подвергаются серьезной дискриминации даже без привязки к венграм. А после поехал в Москву, затем в Баку — поговорил о поставках углеводов альтернативными путями. Потом отправился в Китай, где тоже высказался достаточно противоречиво. Он сказал, что ключевая страна в решении кризиса и конфликта на Украине — Китай, что является повторение западного тезиса», — сообщил собеседник.

Он отметил, что на Западе думают, что Китай может «надавить» на Россию и заставить принять все условия, однако это неприемлемо.
«Почему они Китай называют ключевой страной? Потому что Китай помогает России в обходе танков, не устраивает блокаду, ведет торговлю. Им кажется, что если бы Китай надавил на Россию, то война бы закончилась. А как бы она закончилась? По их мнению, у России были бы проблемы с вооружениями, Украина бы укрепила свои позиции, Запад бы накачивал различными вооружениями ВСУ. Но это совершенно неприемлемая для нас формулировка», — заключил эксперт.

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ФСБ: Ту-22М3 хотели перегнать через Молдавию из-за вседозволенности в стране
08 июля 2024, 13:54

Фото: istockphoto / NanoStockk

Сотрудник ФСБ рассказал, почему Украина планировала угнать самолёт Ту-22М3, пролетая через территорию Молдавии.
Как сообщил сотрудник ФСБ в интервью телеканалу «Россия 1», украинцы планировали использовать территорию Молдавии для угона российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика. По словам оперативника, в этой стране они чувствуют себя свободно и могут действовать практически без опаски.

«В Молдавии у украинских спецслужб буквально развязаны руки и ничто не мешает им реализовать «свои разведывательные акции». Тамм местные правоохранительные органы закрывают на все глаза. Молдова была выбрана неспроста. Там украинские спецслужбы чувствуют себя вольготно», — высказался оперативный сотрудник ФСБ.

Ранее российский лётчик поделился историей о том, как его пытались склонить к угону самолёта Ту-22М3 спецслужбы Украины. По словам пилота, они связались с ним через Telegram и предложили за это три миллиона долларов.

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