В России планируют ввести учёт домашних животных

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В России готовят систему, которая позволит вести учёт домашних питомцев. О работе в данном направлении правительство отчиталось перед депутатами Госдумы.
Соответствующие поручения ранее дали президент России Владимир Путин и Минприроды РФ. В рамках этих поручений прорабатывается механизм учёта домашних животных.
Минприроды пояснило в беседе с ТАСС, что речь идёт не о сельскохозяйственных животных, а о домашних питомцах. Специалисты убеждены, что такая мера позволит сократить число бездомных животных и упростит поиск питомцев в случае их пропажи.
Инициатива будет представлена в виде законопроекта, который рассмотрят в Госдуме. Однако конкретные решения будут приниматься руководством регионов, в зависимости от ситуации.
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Минприроды пояснило в беседе с ТАСС, что речь идёт не о сельскохозяйственных животных, а о домашних питомцах. Специалисты убеждены, что такая мера позволит сократить число бездомных животных и упростит поиск питомцев в случае их пропажи.
Инициатива будет представлена в виде законопроекта, который рассмотрят в Госдуме. Однако конкретные решения будут приниматься руководством регионов, в зависимости от ситуации.
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Анастасия Чинкова