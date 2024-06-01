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В России планируют ввести учёт домашних животных

01 июня 2024, 15:13
Фото: iStock/Nataba

Фото: iStock/Nataba

В России готовят систему, которая позволит вести учёт домашних питомцев. О работе в данном направлении правительство отчиталось перед депутатами Госдумы.
Соответствующие поручения ранее дали президент России Владимир Путин и Минприроды РФ. В рамках этих поручений прорабатывается механизм учёта домашних животных.

Минприроды пояснило в беседе с ТАСС, что речь идёт не о сельскохозяйственных животных, а о домашних питомцах. Специалисты убеждены, что такая мера позволит сократить число бездомных животных и упростит поиск питомцев в случае их пропажи.



Инициатива будет представлена в виде законопроекта, который рассмотрят в Госдуме. Однако конкретные решения будут приниматься руководством регионов, в зависимости от ситуации.

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#животные
#учёт
#правительство
Скрывавшая лицо девушка возложила цветы на памятник Пригожина
01 июня 2024, 16:31

Фото: iStock/Imagesines

Неизвестная девушка с телохранителями принесла огромный букет белых роз к памятнику Евгения Пригожина.
Очевидцы сообщают, что к памятнику на могиле основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Прохоровском кладбище подошла девушка в капюшоне и в тёмных солнцезащитных очках. С ней было несколько телохранителей. Она возложила большой букет из белых роз.

Предполагается, что это могла быть дочь Евгения Пригожина, пишет NEWS.ru.

Отметим, что 1 июня Пригожину исполнилось бы 63 года. В честь дня его рождения на Прохоровском кладбище был открыт отлитый из бронзы монумент.

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Много посмертного грима: как прошли похороны Заворотнюк и почему семья запретила делать фото гроба
Прощание и похороны Анастасии Заворотнюк: как прошла церемония, подробности
01 июня 2024, 15:51

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Известная артистка, влюбившая в себя миллионы зрителей, скончалась после продолжительной борьбы с раком мозга — глиобластомой. О том, как прошла церемония прощания с Анастасией Заворотнюк, и кто пришел проводить ее в последний путь расскажет редакция «Радио 1».

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Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая. Уже с утра семья актрисы с прискорбием сообщила об этом поклонникам в социальных сетях. Долгие пять лет она сражалась со смертельной болезнью. Рядом всегда были мама, дети и супруг Петр Чернышев, который держал ее за руку и в последние минуты.

Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк


Прощание с актрисой прошло в Покровском монастыре — месте паломничества верующих. Именно сюда они приезжают, чтобы поклониться мощам святой Матроны Московской. Официально церемония прощания должна была начаться в 11 утра, но уже с 9 часов к месту отпевания выстроилась очередь из поклонников, пришедших проститься с артисткой.

Первыми на церемонию прощанию с Заворотнюк прибыли члены ее семьи: супруг Петр Чернышев, дети Анна и Майкл, мать покойной. Дочь Анастасии Заворотнюк пришла на похороны с мужем, личность которого прежде держала в тайне.

Прежде она рассказывала, что знакома с избранником восемь лет. Они встретились в Нью-Йорке во время учебы, а поженились два года назад. Своего избранника девушка не показывала в социальных сетях, так как, по ее словам, он не хотел медийности.


Очередной удар: Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк настигла новая беда
Очередной удар: Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк настигла новая беда

Кто посетил церемонию прощания с Заворотнюк


Попрощаться с коллегой по сцене пришли известный дизайнер Игорь Гуляев, певица Лолита, артист Геннадий Хазанов, дрессировщик Эдгард Запашный, фигурист Илья Авербух, продюсер Александр. В числе тех, кто возложил цветы к гробу актрисы были также фигуристка Татьяна Навка, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тренер Татьяна Тарасова, актер Денис Матросов с супругой Ольгой и многие другие.

Татьяна Навка в беседе с журналистами рассказала, что Заворотнюк была невероятной женой, матерью, подругой и светлая энергия актрисы всегда останется в памяти зрителей и тех, кто ее любит. Воспоминаниями об актрисе поделился Эдгар Запашный. В беседе с MSK1.RU он рассказал, что Анастасия — очень хороший, светлый человек, большая труженица и замечательная артистка.

Фигурист Илья Авербух вспоминал об Анастасии Заворотнюк с теплой улыбкой на лице. Он рассказал, что знает актрису очень давно.

Молча к монастырю прошел Григорий Лепс. Позже он с трудом произнес, что сейчас все россияне могут вспомнить добрым словом актрису и достойно проводить ее.


Семья Заворотнюк запретила фотографировать гроб


Семья Анастасии Заворотнюк обратилась к журналистам и поклонникам артистки, которые пришли на церемонию прощания, с просьбой не фотографировать гроб с телом актрисы.


По словам журналистов, лицо Заворотнюк очень осунулось и особенно в глаза бросилось большое количество посмертного грима. В монастыре актриса лежала в белом открытом гробу.


Погребение актрисы Заворотнюк


Тело Анастасии Заворотнюк привезли на Троекуровское кладбище, где состоялось захоронение тела артистки. Ее похоронили рядом с советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым и актрисой Ниной Руслановой на аллее знаменитостей.


Наследство Анастасии Заворотнюк


Сообщается, что дом в элитном посёлке Подмосковья Заворотнюк вместе с Чернышёвым приобрела ещё в 2012-м, а переехала в элитный 700-метровый коттедж в 2015-м. Его стоимость оценивают в 160 млн рублей.
Кроме того, у Анастасии есть квартира в центре Москвы, которая стоит около 50 млн. Также с ней связывают ещё две квартиры в столице, суммарная стоимость которых доходит до 100 млн, а также загородный дом в другой части Подмосковья.


СМИ говорят, что семья не будет делить наследство, потому что все в хороших отношениях и устраивать скандалы и склоки никто не собирается.


Однако известно, что у семьи актрисы появились долговые обязательства. В последние месяцы семья была сильно погружена в лечение Заворотнюк и перестала следить за финансовыми обязательствами, из-за чего них образовался долг по налогам на сумму почти в 500 тысяч рублей.

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В ЕК мессенджер Telegram назвали проблемой из-за фейков и отсутствия контроля
01 июня 2024, 15:35

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова считает, что мессенджер Telegram является проблемой. Об этом информирует Bloomberg.
Йоурова утверждает, что РФ и иные «враждебно настроенные» государства якобы могут злоупотреблять отсутствием регулирования мессенджера, где распространяют фейковые новости в Европейском союзе. Она отметила, что Telegram особенно активно пользуются в восточных странах — членах Евросоюза с большим количеством русскоязычного населения.

Йоурова добавила, что для того чтобы разобраться в ситуации, в ЕК намерены узнать, сколько пользователей Telegram живет в ЕС. Если их число превысит 45 миллионов, то мессенджеру придется подчиняться новым правилам Европы.

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В Химках стартовал восьмой турнир по мини-футболу «Кубок Флагов»
01 июня 2024, 14:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В городском округе Химки стартовал восьмой турнир по мини-футболу «Кубок Флагов» в День защиты детей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Мероприятие прошло на поле стадиона «Новые Химки». Участие в турнире приняли 28 команд - почти 300 участников. Вместе с юными химчанами соревнуются команды из Луганска и белорусского города-побратима Гродно.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сообщил, что турнир по мини-футболу среди детских команд «Кубок Флагов» является единственным и уникальным проектом в Подмосковье.

«Он объединяет юных футболистов, здесь они обмениваются опытом и совершенствуют свое мастерство», — рассказал Волошин.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

К спортсменам обратилась также депутат Госдумы, куратор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Ирина Роднина. Она поздравила ребят с Днем защиты детей и Днем футбола и пожелала интересных встреч и ярких игр. Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал проведение «Кубка Флагов», назвав его прекрасным мероприятием.

«Это неформальная организация, прекрасный стадион. Футбол — игра, которая объединяет все страны и радует то, что Химки поддерживают детско-юношеский спорт», — сказал Губерниев.

Юных спортсменов также поздравили заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Кокурин, первый заместитель главы округа Родион Левочка, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Участникам турнира предстоит побороться за главный приз турнира - Кубок флагов. Также определят победителей в номинациях «лучший вратарь», «лучший нападающий», «лучший защитник», «лучший полузащитник».

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#ирина роднина
#депутат
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В подмосковном Домодедово прошел первый футбольный фестиваль «ЦСКА – все сюда!»
01 июня 2024, 13:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первый фестиваль ПФК ЦСКА «Все сюда!» прошел в подмосковном Домодедово при поддержке правительства Московской области и АСИ. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В текущем году должны пройти еще четыре фестиваля в Московской области. Ближайший из них состоится 15 июня в Одинцово. ЦСКА планирует организовать целую серию таких фестивалей, каждый из них станет «футбольным днем города». Мероприятия запланированы и в других российских регионах.


Видео: пресс-служба Минспорта МО

Целью фестиваля является отбор талантливых молодых игроков в команду «армейцев» и вовлечение жителей региона в спортивные мероприятия.

В пресс-службе сообщили, что в открытии первого фестиваля приняли участие глава АСИ Светлана Чупшева, замгендиректора ПФК ЦСКА Евгений Шевелев, директор департамента физкультуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов, министр физкультуры и спорта Московской области Алексей Перов и врио главы Домодедово Евгения Хрусталева.

В отборе в Домодедово приняли участие более 100 детей. Они участвовали в футбольном турнире в формате 3х3, а также показали мастерство дриблинга, спринта, удара на точность, ведения и передачи мяча.

Фото: пресс-служба Минспорта МО



Глава АСИ Светлана Чупшева обратила внимание на то, что ребята, которые хорошо покажут себя на отборах и не попадут в академию ЦСКА, будут рекомендованы другим региональным спортклубам.

«Мы с удовольствием поддерживаем такие инициативы. Первый фестиваль проходит сегодня в Домодедово. Мне кажется, он удался, потому что пришло много родителей с детьми. Очень важно, что из 100% заявившихся ребят всего 5% ходят в спортклубы, остальные – ребята, которые пока не выбрали для себя направление. Важно создавать возможности для детей, приучать их к спорту, помогать им выстроить траекторию дальнейшей и здоровой спортивной жизни», — рассказала Чупшева.

Замгендиректора ПФК ЦСКА Евгений Шевелев рассказал, что многие игроки ЦСКА пришли в клуб в детском возрасте. Он привел в пример Игоря Акинфеева и Александра Головина, которых родители привели в клуб в раннем возрасте.

Мероприятие посетили более 350 человек. На площадке фестиваля прошли мастер-классы на спортивную тематику, ярмарки спортивных товаров, а также состоялась автограф-сессия с легендарным полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

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Кабмин одобрил проект о выплате работающим родителям с двумя и более детьми
01 июня 2024, 13:16

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Правительство России одобрило проект о ежегодной выплате работающим родителями с двумя и более детьми. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Решение было принято в ходе заседания, которое состоялось в четверг.

Отмечается, что ежегодную выплату будут получать работающие родители, имеющие как минимум двоих детей. При этом общий доход семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума.

Проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» будет в ближайшее время внесён в Госдуму.

Ранее президент России Владимир Путин назвал многодетные семьи гордостью страны, поскольку в них дети воспитываются в атмосфере любви.

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#правительство
#россия
#семьи с детьми
#выплаты
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Песков прибыл на прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк
01 июня 2024, 11:56

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прибыл на прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк.
Он пришёл на церемонию прощания с букетом белых роз, которые, по слухам, очень любила актриса.

Представитель Кремля отказался от комментариев, скрывшись в церкви, где проходит отпевание.

Также в церемонии прощания принял участие фигурист Илья Авербух.

Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк, которой не стало 30 мая, проходит в Покровском монастыре. Она скончалась после продолжительной болезни. В 2019 году у актрисы диагностировали глиобластому. От такого же заболевания умерла певица Жанна Фриске.

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#дмитрий песков
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#актриса
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#рак
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Западу понадобилась помощь России из-за нападения хуситов в Красном море
FP: на Западе задумались об использовании Севморпути из-за хуситов
01 июня 2024, 08:04

Фото: iStock/Page Chichester

Западные перевозчики вынуждены задуматься об использовании Северного морского пути, часть которого контролирует Россия. Об этом пишет издание Foreign Policy.
Авторы статьи заявили, что задуматься перевозчикам стоит из-за соображений безопасности, напомнив факт нападения хуситов в Красном море. В конце мая ополченцы-хуситы сообщили об ударе ракетами по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море.

В статье говорится, что грузоотправители уже рассматривают некоторые варианты альтернативной пересылки товаров. Например, не исключено использование морского пути Арктики.


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#сша
#море
#судно
#остановки
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АТОР предупредил о «лавинообразной проблеме» с отъемом загранпаспортов
АТОР: в России участились отказы в выезде за рубеж из-за ошибок в документах
01 июня 2024, 07:36

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что у россиян все чаще могут изымать загранпаспорта на границе и отказывать в выезде за границу. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что у всех российских туристов, кто родился до 1991 года, на паспортном контроле могут быть проблемы из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах. В загранпаспорте в отличие от внутреннего зачастую место рождения указано менее детально или под старым названием.

К примеру, также встречались проблемы с пропуском лиц, у которых в имени присутствует буква «ё».

Мурадян выразил мнение, что в ближайшее время паспорта будут проверять более тщательно. В ассоциации рекомендует россиянам тщательнее сверять внутренний и загранпаспорт.

В случае возникновения сомнений следует обращаться в территориальные органы МВД. После подачи заявления будут устранены технические ошибки, при этом срок действия документа останется прежним.

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