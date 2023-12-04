В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени президента США Джо Байдена и награждать ей всех трусов и предателей, которые сбежали и оболгали РФ, передает РИА Новости.
По словам Шеремета, медаль закреплялась бы к колодке, которая переливалась бы всеми цветами. Такое введение, по убеждению депутата, стало бы ярким обозначением всех, кто однажды предал свою страну.
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