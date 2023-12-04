Индия приняла решение по войскам на Мальдивских островах

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Мальдивская республика договорилась с Индией о выводе ее военных из страны. Об этом сообщил президент Мальдив Мохамед Муиззу, передает Reuters.
Сообщается, что встреча президента Мальдив и индийских чиновников, в том числе и премьер-министра Нарендры Моди, состоялась в рамках климатического саммита ООН COP28. По словам Муиззу, в ходе обсуждения стороны пришли к договоренностям по созданию комитета высокого уровня для решения вопросов, которые связаны с проектами развития.
По информации источника, количество индийских военных составляло 75 человек. Большинство из них было задействовано в вопросах эксплуатации двух вертолетов ALH и самолета Dornier.
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По информации источника, количество индийских военных составляло 75 человек. Большинство из них было задействовано в вопросах эксплуатации двух вертолетов ALH и самолета Dornier.
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Екатерина Коршунова