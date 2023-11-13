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Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что время государства Украина подходит заканчивается, а Зеленский станет последним его президентом.
«Время государственного образования под названием Украина подходит к концу. Большая часть этих исконно русских земель вскоре вернется в Россию, Западную Украину оккупируют поляк», - написал Бабашов в своем Telegram-канале.
Он также выразил уверенность, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины. По словам Бабашова, украинский лидер понял, что руководства западных стран его «сливают», а иностранные СМИ все чаще пишут о невозможности победить Россию и о необходимости мирных переговоров.
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