В США назвали цену, которую придется заплатить Украине за мир

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Россия сможет взять под контроль Харьков и Одессу по завершению спецоперации. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Россия открыта к переговорам, но на своих условиях. Они получат то, что хотят. Они заставят заплатить Украину высокую цену. Я думаю, что это может включать Одессу и Харьков», — рассуждает Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По его словам, неизвестно, в каком состоянии останется Украина после сокращения населения в два раза. Кроме того, продолжение помощи Киеву со стороны стран Запада находится под вопросом.
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Элина Позднякова