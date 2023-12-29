В Грузии спрогнозировали сроки вступления страны в ЕС

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К 2030 году Грузия планирует полностью подготовиться к возможному вступлению в состав Евросоюза. Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил об этом в эфире телеканала «Имеди».
«Мы можем гарантировать, что к 2030 году Грузия будет готова к возможному членству в Евросоюзе», — подчеркнул он.Кобахидзе также провел параллели между возможностями Грузии и Молдавии. Политик отметил, что его страна за последние два года значительно улучшила экономические показатели, что станет ключевым фактором при рассмотрении вопроса о вступлении в ЕС.
«В конечном итоге, когда речь пойдет о членстве, экономика все равно будет играть главную роль», — подытожил Кобахидзе.Читайте также:
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