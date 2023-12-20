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Дэвес и Смолкин выступят на чемпионате Европы под грузинским флагом

20 декабря 2023, 11:38
фото: istockphoto/Nabil Kamara

фото: istockphoto/Nabil Kamara

Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис и её партнер Глеб Смолкин, которые выступают под грузинским флагом, попали в число участников чемпионата Европы.
Об этом сообщила пресс‑служба Международного союза конькобежцев. Турнир состоится в литовском Каунасе с 8 по 14 января 2024 года.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин в августе победили на турнире Ice Dance International. В октябре спортсмены выиграли Budapest Trophy в танцах на льду, а в ноябре фигуристы стали первыми на Мемориале Дениса Тена.


Дэвис и Смолкин вместе в паре с сезона-2018/19. В июне российская Федерация фигурного катания на коньках одобрила переход танцевальной пары в грузинскую сборную.

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