В Харькове на закрывшем портрет Пушкина панно появился вопрос, чем он помешал

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В Харькове неизвестные повредили панно, которым украинские власти закрыли портрет поэта Пушкина. Поверх баннера появилась надпись: «Чем вам помешал Саня?».
Накануне в Киеве был демонтирован памятник герою Гражданской войны, к слову, коренному украинцу Николаю Щорсу. Для этого потребовалось срезать копыта лошади, на которой был изображён красный командир.
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Александр Бойцов