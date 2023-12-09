Фото: РИА Новости/Стрингер
Памятник герою Гражданской войны, красный командир Николаю Щорсу в Киеве будет снесен. Городские власти сообщили, что коммунальщики по их поручению уже приступили к демонтажу монумента.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале Киевской государственной гражданской администрации. Достаточно привычная ситуация в Незалежной в последнее время. Но есть нюансы. Если выпуск «Глобуса Украины» сорвали завистники, а Пушкина не удалось признать как Пушкиненко, а потому памятники ему сносились повсеместно, то Щорс является коренным украинцем.
Имя его при крещении Микола Олександрович. Жену Щорса звали Фрума Ефимовна, что свидетельствует о ее принадлежности к той же нации, ярким представителем которой является украинский президент. К тому же, по одной из версий, погиб легендарный начдив вовсе не от петлюровской пули. Существует мнение, что Щорса застрелил в затылок член Революционного военного совета (знаменитый РВС!) Павел Самуилович Танхиль-Танхилевич, так как сильно ревновал командира к начальству и красноармейцам. Сам военный чиновник ни любовью, ни уважением бойцов не пользовался.
Не разбирая подробностей, а, скорее всего, просто не зная ничего о них, киевская верхушка продолжает уничтожение всего, что может вызвать малейшие ассоциации с Советской властью, коммунизмом, а в конечном итоге со всем русским. Очередной жертвой на редкость дальновидной политики Киева стал памятник Миколе Щорсу.
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Имя его при крещении Микола Олександрович. Жену Щорса звали Фрума Ефимовна, что свидетельствует о ее принадлежности к той же нации, ярким представителем которой является украинский президент. К тому же, по одной из версий, погиб легендарный начдив вовсе не от петлюровской пули. Существует мнение, что Щорса застрелил в затылок член Революционного военного совета (знаменитый РВС!) Павел Самуилович Танхиль-Танхилевич, так как сильно ревновал командира к начальству и красноармейцам. Сам военный чиновник ни любовью, ни уважением бойцов не пользовался.
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Александр Бойцов