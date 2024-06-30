В Херсонской области заявил о сокращении комендантского часа

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Власти Херсонской области сократили комендантский час в регионе,сообщил в Telegram губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, это решение было принято по просьбе сельхозпроизводителей региона, поскольку в сельском хозяйстве сбор урожая идет полным ходом. Он пояснил, что с 29 июня на территории Херсонской области комендантский час установлен с 23:00 до 05:00.
Ранее специалисты аграрного сектора администрации Каховского района обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в умышленном поджоге посевов. По их словам, сельхозпроизводители перестали активно засевать поля там, где они подвергаются обстрелам.
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«Механизаторы работают допоздна, каждый час и каждая минута – это тонны зерна», – отметил Сальдо.
Ранее специалисты аграрного сектора администрации Каховского района обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в умышленном поджоге посевов. По их словам, сельхозпроизводители перестали активно засевать поля там, где они подвергаются обстрелам.
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Александр Климов