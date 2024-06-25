Путин: газоснабжение в Херсонской области является первоочередной задачей

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Восстановление энергоснабжения, а также организация газоснабжения и промышленное строительство являются первоочередными задачами для Херсонской области. Об этом на встрече с губернатором региона Владимиром Сальдо сообщил глава государства Владимир Путин.
«Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причем как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное жилищное, прежде всего, потом и промышленное строительство», – сказал президент.
Кроме того, региональные власти в первую очередь должны решить задачи по восстановлению дорог и инфраструктуры ЖКХ.
Ранее Путин заявлял, что РФ может рассчитывать только на свою собственную военную технику. Российский лидер встречался с выпускниками военных вузов. Подробности в материале «Радио 1».
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