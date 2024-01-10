В Ираке высказались о присутствии американских войск в стране

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Иракский премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что требование Ирака о выводе военного контингента США было «попыткой удовлетворить внутреннюю аудиторию», однако власти настроены на переговоры о сохранении американских войск. Об этом сообщает Politico.
Ранее премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани заявил, что присутствию войск международной коалиции в Ираке следует положить конец. настоящее время все оправдания для присутствия в Ираке вооружённых сил международной коалиции, возглавляемой США, закончились, отметил глава правительства.
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Екатерина Коршунова