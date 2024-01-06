Власти Ирака заявили о необходимости вывода иностранных войск из страны

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Присутствию войск международной коалиции в Ираке следует положить конец. Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани.
Мохаммед ас-Судани также добавил, что такая мера поможет избежать эскалации насилия, угроза которой становится всё более реальной. В качестве примера он привёл удар американских войск по штаб-квартире шиитского ополчения в Багдаде. По мнению премьер-министра, подобные инциденты только подтверждают неактуальность международного присутствия в Ираке. Необходимо принять скорейшие меры по его прекращению и возвращению стране суверенной государственности, заключил политик.
Читайте также:
Вашингтон разрабатывает план на случай тотальной войны на Ближнем Востоке
США нанесли удары по трём объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке
Госдеп США высказался по поводу обстрела своего посольства в Ираке
Александр Бойцов