В Иране пообещали жесткий удар по Израилю после атаки на лидера ХАМАС

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Попытки различных стран остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными». Об этом сообщил неназванный иранский дипломат в разговоре с The Wall Street Journal.
По словам дипломата, ответ со стороны Ирана будет быстрым и жестким. Он добавил, что Тель-Авив «перешел все красные линии».
Арабские чиновники подчеркнули, что передали предупреждение Ирану от имени Тель-Авива и США о том, что Израиль готов начать войну, если ливанское движение «Хезболла» и Иран ответят «слишком агрессивно». Уточняется, что иранские чиновники понимают риск эскалации конфликта, однако власти государства находятся под внутренним давлением сторонников жесткого ответа.
Напомним, 31 июля стало известно, что глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. От обстрела вместе с главой ХАМАС погиб один из его телохранителей.
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Арабские чиновники подчеркнули, что передали предупреждение Ирану от имени Тель-Авива и США о том, что Израиль готов начать войну, если ливанское движение «Хезболла» и Иран ответят «слишком агрессивно». Уточняется, что иранские чиновники понимают риск эскалации конфликта, однако власти государства находятся под внутренним давлением сторонников жесткого ответа.
Напомним, 31 июля стало известно, что глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. От обстрела вместе с главой ХАМАС погиб один из его телохранителей.
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Екатерина Коршунова