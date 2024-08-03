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В Иране пообещали жесткий удар по Израилю после атаки на лидера ХАМАС

WSJ: иранский дипломат пообещал жесткий удар по Израилю
03 августа 2024, 10:25
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Попытки различных стран остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными». Об этом сообщил неназванный иранский дипломат в разговоре с The Wall Street Journal.
По словам дипломата, ответ со стороны Ирана будет быстрым и жестким. Он добавил, что Тель-Авив «перешел все красные линии».

Арабские чиновники подчеркнули, что передали предупреждение Ирану от имени Тель-Авива и США о том, что Израиль готов начать войну, если ливанское движение «Хезболла» и Иран ответят «слишком агрессивно». Уточняется, что иранские чиновники понимают риск эскалации конфликта, однако власти государства находятся под внутренним давлением сторонников жесткого ответа.



Напомним, 31 июля стало известно, что глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. От обстрела вместе с главой ХАМАС погиб один из его телохранителей.

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#иран
«Таблетки уже не помогают»: Байден чуть не улетел в Россию в результате обмена заключенными
Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных, но Белый дом все объяснил
03 августа 2024, 09:42

Фото: РИА Новости / Стрингер

Американский президент Джо Байден снова отличился странным поведением. Политик вошел в самолет, который привез заключенных, освобожденных в результате обмена с РФ. Кадры опубликовал телеканал C-SPAN, а на поведение Байдена обратил внимание ведущий подкаста Human Events Daily Джек Пособиец.
На авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд проходила церемония встречи заключенных с участием американского лидера. На видео можно заметить, как Байден после приветствия прибывших, внезапно направился в сторону самолета и поднялся по трапу, оставив в недоумении вице-президента Камалу Харрис и остальных присутствовавших.

«Байден вошел в самолет после того, как его покинули заключенные. Он думал, что его отправили на обмен в Россию?» — написал Пособиец на своей странице в социальной сети X.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс пояснил, что Байден поднялся в самолет, чтобы поприветствовать экипаж.

81-летний Байден регулярно подвергается критике из-за частых оплошностей и ошибок. В прошлом месяце руководитель Белого дома вышел из предвыборной гонки, решив сосредоточиться на исполнении своих обязанностей и предложив взамен себя кандидатуру Камалы Харрис.

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В Киргизии раскритиковали ограничения на работу мигрантов в РФ
Вице-премьер Киргизии призвал РФ не ограничивать работу мигрантов из республики
03 августа 2024, 08:23

Фото: istock / HStocks

Бишкек рассчитывает, что возможные ограничения на работу для трудовых мигрантов в России не затронут ее граждан, поскольку свободный и равноправный доступ к трудовому рынку — это основополагающий принцип ЕАЭС. Об этом заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов на своей странице в социальной сети X.
Как утверждает Байсалова, если граждан Киргизии приравняют к мигрантам из третьих стран, правительству республики будет трудно объяснить своим жителям участие в ЕАЭС.

До этого в Госдуму России внесли законопроект, согласно которому предлагается запретить трудовым мигрантам из других стран работать в сферах образования и медицины, фармацевтики и некоторых других.

Ранее сообщалось, что прокуратура увидела риск нарушения прав россиян в законе о миграционном контроле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#законопроект
#ограничения
#мигранты
#киргизия
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Ермак потребовал отменить Нетребко в Евросоюзе
Андрей Ермак потребовал запретить Анне Нетребко выступать в Евросоюзе
03 августа 2024, 08:16

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал запретить российской оперной певице Анне Нетребко выступать в Евросоюзе. Об этом политик написал в Telegram-канале.
Как считает Ермак, артистке нужно запретить «продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад». Таким образом он прокомментировал сведенья о том, что Нетребко в начале 2025 года будет выступать на сцене Римской оперы в новой постановке «Тоски» Джакомо Пуччини.

По какой причине высокопоставленный чиновник во время военного положения обратил внимание на итальянскую оперу — неизвестно. Ранее стало известно, что Нетребко выступит в США впервые с 2019 года.

До этого сообщалось, что тяжелобольная Селин Дион впервые с 2022 года выступила на публике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#украина
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#певица
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Трамп раскрыл дату предстоящих дебатов с Харрис
Трамп намерен 4 сентября провести дебаты с Харрис на площадке Fox News
03 августа 2024, 07:57

Фото: РИА Новости/Кевин Даунс

Экс-президент США Дональд Трамп договорился с телеканалом Fox News о проведении 4 сентября дебатов с вице-президентом США и его соперницей по предвыборной гонке Камалой Харрис. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что мероприятие должно пройти в штате Пенсильвания. Площадка в настоящее время еще не определена.

По словам политика, предыдущая договоренность о дебатах на площадке телекомпании ABC 10 сентября больше не актуальна, так как из президентской гонки вышел Джо Байден. Также Трамп желает, чтобы на предстоящих дебатах с Харрис присутствовали зрители.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. Кандидатом Республиканской партии на них стал бывший американский лидер Дональд Трамп.

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#дональд трамп
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#джо
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В России разработали дрон «Судного дня»
В РФ разработали FPV-дрон «Судного дня» для применения в случае ядерных ударов
03 августа 2024, 07:40

Фото: iStock/Diy13

Специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений сконструировали FPV-дрон «Судного дня». Об этом директор Центра Дмитрий Кузякин сообщил ТАСС.
Кузякин отметил, что дрон был создан в рамках проекта «Хруст». Данное устройство будет контролировать радиационный фон и обеспечивать безопасность работы личного состава.

Специалист также выразил надежду на то, что использовать данный дрон не придется. Однако не готовиться даже к самым худшим и невероятным сценариям было бы преступлением, заключил Кузякин.

Ранее сообщалось, что специалисты целого ряда военных вузов РФ проходят обучение по программе «Инструктор FPV-дронов» в Новосибирском высшем военном командном училище. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#специалисты
#вс рф
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Захарова высмеяла слова Макрона об Олимпиаде
Захарова: на открытии Олимпиады Франция показала не лицо, а нечто другое
03 августа 2024, 07:11

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о церемонии открытия Олимпиады. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Ранее французский лидер заявил, что во время торжественного мероприятия «Франция продемонстрировала свое истинное лицо». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что большинство подумало не о лице страны, а о других частях тела, которые она показала во время церемонии.

Захарова заключила, что если Макрон утверждает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#макрон
#захарова
#олимпиада 2024
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Белый дом: Байден поднялся в пустой самолет, чтобы отблагодарить экипаж
03 августа 2024, 05:51

kremlin

Белый дом объяснил, почему президент США Джо Байден поднялся на борт самолета, использовавшегося для обмена пленными. По словам заместителя пресс-секретаря Эндрю Бейтса, Байден хотел поблагодарить экипаж самолета.
Байден провел на пустом борту две минуты. Вице-президент Камала Харрис в это время находилась возле самолета.

Вечером 1 августа на военно-морской базе США Эндоюс, штат Мэриленд, состоялась торжественная церемония встречи граждан США, освобожденных в ходе крупного обмена заключенными. На борту самолета находились журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева*, а также бывший морской пехотинец Пол Уилан.

Президент России Владимир Путин также встретился с участниками обмена политзаключенными на трапе самолета в московском аэропорту Внуково-2.

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#джозеф байден
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#сша
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#аэропорт
#внуково
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Влияние США и нелюбовь к РФ: почему в Узбекистане заговорили о скорой войне с РФ
03 августа 2024, 05:30

Фото: iStock/rarrarorro

В Средней Азии в последние месяцы все чаще возникают обсуждения касательно войны России и государств Средней Азии. Почему в этом так уверены и причем здесь США, читайте в материале «Радио 1».

США и Великобритания ведут активную деятельность


По мнению ряда экспертов и собеседников, независимые коммерческие и негосударственные организации прививают негативное восприятие России.

«Пропагандируется нелюбовь к России, финансируются исследования, что русские нас оккупировали, угнетали, силой заставили воевать на своей стороне в Великой Отечественной. Внук приезжает с экскурсии в столицу, и с порога кричит: "Русские – плохие, они поработили узбеков!" Я в шоке – откуда ты это взял? Он объясняет, что так рассказали в Американском центре в Ташкенте, который занимается "распространением культуры США". Ничего себе! Уже за детей взялись!» – рассказывает 64-летний преподаватель Мухаммаджон Нуриев из Самарканда.

Также отмечается деятельность молодежных организаций: так, например, в Алма-Ате представители от политических объединений заявляют о необходимости признания Россией ответственности за якобы голод в Казахстане в тридцатые годы XX века. Вместе с тем, признают исследователи, игнорирует факт национального состава сталинского правительства.

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«Чересчур заигрались»


Часть собеседников считают, что Россия снизила внимание к среднеазиатскому региону.

«Вы попросту не обращаете внимания, – считает бизнесмен из Ташкента Мурод Усманов. – Приезжаете сюда, в Бухару, Самарканд, в качестве туристов, плов едите, и вам хорошо. Но за 33 года после распада СССР Запад колоссально усилил своё влияние в Средней Азии. Кстати, когда я так говорю в компании молодёжи, меня начинают поправлять – нет, надо произносить «в Центральной Азии», это по-английски правильно, они же пишут – Central Asia. Представляете, до чего дошло? В наших республиках определёнными блогерами и журналистами постоянно муссируется, что мы люди европейского воспитания, в Евросоюзе спят и видят, как принять нас в свои ряды».

Вследствие этого прозападная казахская и киргизская интеллигенция, представленная среди прочего молодежью, считают, что США способствует развитию, в то время как Россия лишь тормозит. Исходя из этого, возникает возможность для организации массовых волнений, и беспорядков. Таким образом, на южных границах России формируются сразу несколько государств, потенциально «охваченных восстанием и гражданской войной».

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«Все бензином залито»


Позицию, согласно которой Россия упустила из виду развитие Средней Азии высказывают, и в южных городах Киргизии.

«Вы видите, за последние три года киргизы и таджики воевали уже дважды, – рассказывает 48-летний Асламбек. — Стравить их снова — ни разу не проблема. А вспомните, что в 2022 году произошло в Казахстане! Там власть вообще обвалилась за один день: если бы не русские десантники — неизвестно, как бы всё развивалось дальше. И у нас, и в Узбекистане, и в Таджикистане очень сильно популярен радикальный ислам, работают подпольные мечети, где вербуют сторонников "джихада против неверных", кивая на соседний Афганистан: вот, там выгнали иностранцев из своей страны, и нам надо выгнать. И в Киргизии, и в Таджикистане находятся российские военные базы! Устроить провокацию — как нечего делать, тогда и начнётся война с Россией. Дай Аллах, чтобы я ошибся в своём прогнозе. Честное слово, мне очень страшно, брат. Ощущение, что здесь всё бензином залито. Щелкни зажигалкой — города тут же вспыхнут».

Таким образом, пророссийски настроенные люди, от интеллектуалов до бизнесменов и торговцев, обеспокоены тем, что дальше ситуация будет усугубляться. Их беспокоит исламизация, растущее американское влияние и негативное отношение ко всему русскому. Так, например, возле средневековой башни Бурана близ Бишкеком в Киргизии и на месте раскопок старой крепости в Пенджикенте в Таджикистане расположены стенды с надписями на трех языках, информирующих, что объекты восстановлены при финансовой поддержке посольства США. Россия, тем временем, тратит огромные деньги на экономическую помощь странам Средней Азии, о чем, однако, нигде не сообщается.

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«Будет уже осенью»


Жители опасаются, что потенциальная война может начаться в ближайшее время.

«Лично я опасаюсь, что войну начнут уже этой осенью, если вице-президент США Камала Харрис сумеет выиграть выборы, — высказывает своё мнение Ахмед Абдуллаев, финансовый директор одного из крупнейших узбекских банков. — Я полностью уверен — все идёт к тому, что в течение года Россия и Украина заключат мир. У американских спецслужб развяжутся руки, и они нанесут удар в том направлении, где русские сейчас не ожидают, — внутри республик Средней Азии. Смотрите — и в Туркмении, и здесь, в Узбекистане, и в Таджикистане, в Казахстане, Киргизии есть более чем достаточно людей, недовольных властью, охотно впитывающих западную пропаганду, и большое количество радикальных исламистов. Вы хоть представляете, что случится, если все указанные государства охватят революции и бунты, и куда хлынут десятки миллионов беженцев: учитывая, что у России со всеми республиками безвизовый режим?»

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#россия
#киргизия
#узбекистан
#сша
#великобритания
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Глава Пентагона отменил сделки со следствием обвиняемых в теракте 11 сентября
03 августа 2024, 05:27

Фото: iStock/rarrarorro

Министр обороны США Ллойд Остин принял решение отменить досудебную сделку с тремя обвиняемыми, которым удалось бы избежать смертной казни за теракты 11 сентября 2001 года. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
Уточняется, что решение вступает в силу немедленно.

Ранее представитель администрации США Джон Кирби заявил, что Белому дому до 31 июля не было известно о том, что трое мужчин, обвиняемых в ответственности за теракты 11 сентября 2001 года, сдались следствию. По условиям соглашения, обвиняемые согласились признать себя виновными в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни. Первое слушание по этому делу запланировано на лето следующего года.

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#белый дом
#суд
#джон кирби
#сша
#смертная казнь
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