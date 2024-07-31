NYT: Верховный лидер Ирана Хаменеи приказал ударить по Израилю за смерть Хании

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ за убийство в Тегеране главы ХАМАС Исмаила Хании. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет американская газета The New York Times. Хаменеи подчеркнул, что, убив иранского гостя Ханию, Израиль подготовил себе почву для грозного наказания.
«Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ Ирану нанести прямой удар по Израилю в ответ за убийство в Тегеране <...> Хании», — указано в статье.Вместе с верховным лидером страны убийство главы ХАМАС осудил и президент Ирана Масуд Пезешкиан, заявив, что власти страны заставят «террористов-оккупантов» пожалеть об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания.
Ранее так же, как и Иран, отомстить Израилю пообещали ХАМАС и йеменские хуситы.
До этого сообщалось, что глава ХАМАС Исмаил Хания прибыл в Иран, чтобы встретиться с первыми лицами страны. Как рассказал посол Ирана в России Казем Джалали, руководитель движения был официальным гостем на инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Исмаил Хания погиб в своей резиденции в Иране в результате израильского удара в ночь на 31 июля. Власти Израиля заявили, что не будут брать на себя ответственность за случившееся.
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Данил Пономарев