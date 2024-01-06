В избирательный штаб Путина в субботу поступят подписи еще из 25 регионов

Фото: сайт Кремля
Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 25 регионов России поступят в его Центральный избирательный штаб в субботу, 6 января. Об этом говорится на официальном сайте кандидата putin2024.ru.
Отмечается, что подсчет и проверка собранной документации в штабе продолжается.
Ранее сообщалось, что избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего президента Владимира Путина получил подписи в его поддержку на выборах из 19 российских регионов. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина стартовал 23 декабря.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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Ранее сообщалось, что избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего президента Владимира Путина получил подписи в его поддержку на выборах из 19 российских регионов. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина стартовал 23 декабря.
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Екатерина Коршунова