В Израиле допустили вероятность ухудшения отношений с РФ

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Израиль может ухудшить отношения с Россией из-за обсуждения передачи Киеву сигнальных систем и «вовлеченности» Москвы в войну в секторе Газа. Об этом заявил лидер либерального крыла партии «Ликуд» Амир Вейтман в беседе с изданием Business Insider.
Заявление о передаче технологий оповещения о ракетах и беспилотниках прозвучало на фоне прошедшего в Москве саммита с участием палестинских партий. Ранее Израиль заявлял, что поставляет Украине только гуманитарную и медицинскую помощь, отказываясь передать системы ПВО.
По словам Амира Вейтмана, Россия вовлечена в конфликт на Ближнем Востоке, но уровень неясен. При этом политик отметил, что заявление о передаче систем оповещения о ракетных ударах является «лишь началом» обязательств Израиля в отношении Украины.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал израильскому постпреду при ООН Гиладу Эрдану обратить внимание на свою совесть вместо критики других стран за поставки оружия Москве. А затем первый зам российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский назвал бредом слова Эрдана, который сравнил действия России на Украине с атакой ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.
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По словам Амира Вейтмана, Россия вовлечена в конфликт на Ближнем Востоке, но уровень неясен. При этом политик отметил, что заявление о передаче систем оповещения о ракетных ударах является «лишь началом» обязательств Израиля в отношении Украины.
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Артем Путинцев