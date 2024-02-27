Израиль решил дать Киеву систему раннего предупреждения о ракетных ударах

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Израиль в настоящее время решает вопрос предоставления Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками, заявил израильский постпред при ООН Гилад Эрдан, чьи слова передает РИА Новости.
Москва неоднократно заявляла, что наносит удары только по военным целям на Украине.
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