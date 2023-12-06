В Израиле назвали общее число ракет, выпущенных ХАМАС за время конфликта

Палестинское движение ХАМАС выпустило 11,5 тысяч ракет с начала эскалации конфликта, 7 октября 2023 года. Об этом сообщил официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви.
Ранее в Белом доме оценили тактику Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о ликвидации руководителей движения ХАМАС. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что избранная израильской стороной конфликта тактика является полезной, поскольку после ликвидации руководства движение не сможет в полной мере проводить военные операции.
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Анастасия Чинкова