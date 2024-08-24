В канале ЧВК «Вагнер» опубликали заявление в годовщину катастрофы самолета Пригожина

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Telegram-канал частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» опубликовал заявление в годовщину крушения самолета, на борту которого находились основатели ЧВК Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.
В публикации отмечается, что компания неоднократно доказывала свою эффективность в самых сложных условиях.
Самолет с Пригожиным и командиром «Вагнера» Дмитрием Уткиным разбился 23 августа 2023 года. Выживших в катастрофе не было.
23 августа 2024 года в Новосибирске был открыт памятник Пригожину и Уткину. по словам представительства ЧВК, памятник будет стоять до вечера 24 августа, после чего будет демонтирован.
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«Евгений Викторович и Дмитрий Валерьевич провели ЧВК "Вагнер" через все бури и шторма, упорным трудом вырастили лучшую штурмовую пехоту в мире. Показали, что там где "Вагнер" – там победа», – говорится в заявлении.
Самолет с Пригожиным и командиром «Вагнера» Дмитрием Уткиным разбился 23 августа 2023 года. Выживших в катастрофе не было.
23 августа 2024 года в Новосибирске был открыт памятник Пригожину и Уткину. по словам представительства ЧВК, памятник будет стоять до вечера 24 августа, после чего будет демонтирован.
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Александр Климов