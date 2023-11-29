В Казахстане назвали преимущество от укрепления отношений с ЕС и Америкой

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Развивающиеся отношения Казахстана с США и ЕС помогают стране отстаивать свою независимость. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Роман Василенко, приводит его слова Politico.
Прежде президент России Владимир Путин подписал с лидером Казахстана совместное соглашение, в котором стороны утвердили план действий на последующие два года в части развития двусторонних отношений.
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