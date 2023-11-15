Казахстанский политик Своик: «Среднюю Азию начнут поджигать»

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Политик и экономист из Казахстана Пётр Своик заявил, что казахам не грозит украинский сценарий в плане революции, однако страну могут ожидать другие опасности на международной арене.
«Это касается и Казахстана, так как одним из фронтов борьбы будет попытка отрезать Китай от морских путей, сухопутных путей, в том числе и в плане снабжения ресурсами, и тут мимо нас никак не проедешь. Поэтому желающих поджечь у нас этот шов найдётся много, и даже кое-какой горючий материал у нас имеется. Но думаю, что его не хватит, и наше многовекторное поведение здесь нас выручит. Тем не менее Среднюю Азию начнут поджигать», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Своик.
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