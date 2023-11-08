В Казахстане растет потребность в изучении русского языка, заявил Путин

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Президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда» отметил увеличение интереса к изучению русского языка в Казахстане и заявил о готовности России строить образовательные учреждения.
«В Казахстане успешно функционируют филиалы ряда российских вузов. В свете возрастающей потребности в изучении русского языка в Республике Казахстан мы готовы расширить общую образовательную инфраструктуру. Мы рассматриваем возможность применения и масштабирования наработанного опыта в строительстве школ и развитии других образовательных программ в Казахстане. Это будет способствовать улучшению качества образования на русском языке в казахстанских школах и станет важным показателем динамичного развития двустороннего сотрудничества между нашими странами», - заявил Путин.Читайте также:
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