В Киеве заявили о сокращении поставок снарядов из США после 7 октября

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Поставки артиллерийских снарядов из США на Украину сократились на 30% после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на украинского чиновника.
«Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились более чем на 30 процентов с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении телеканала.
По словам источника, в США уверяли Киев, что поддержка Израиля никак не отразится на обязательствах Штатов перед Украиной, но это все-так произошло.
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