Владимир Зеленский полностью исключил достижение мира с Россией «любой ценой»

Президент Украины Владимир Зеленский исключил заключение мира с Россией «любой ценой». По его словам, украинцы не верят, что Россия хочет завершить конфликт. Об этом он заявил в интервью изданию The Sun.
«Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал Зеленский.Он признал, что отсутствие прогресса на фронте обескуражило некоторых союзников Киева, которые не уверены, сможет ли Украина «изгнать» российские войска. Однако Зеленский вновь не согласился со словами главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного о том, что боевые действия зашли в тупик.
Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что украинские власти обеспокоены обсуждением на Западе необходимости проведения переговоров с Россией. Он отметил, что всё больше западных стран начали затрагивать тему урегулирования российско-украинского конфликта. Они настаивают на проведении переговоров и встреч с российскими представителями, совместному обсуждению проблем, с которыми столкнулись Украина и Россия, завязанные в конфликте и т.д.
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